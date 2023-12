Un énorme carton pour le X-Fly de Bionicbird, un nouveau drone « biomimétique » conçu pour voler comme un oiseau

Créé par Edwin Van Ruymbeke (Bionic Bird), le X-Fly est le résultat de plusieurs années de travaux. C’est en 2010 que l’inventeur a eu l’idée de développer un oiseau mécanique inspiré du TIM, une création de son père. En approfondissant ses connaissances sur les nouvelles technologies, ainsi que sur les techniques de vol des oiseaux et des insectes, il a tout d’abord mis au point l’Avitron. Ce dernier est un oiseau bionique télécommandé qui a gagné la médaille d’or du Concours Lépine. Suite au succès de l’Avitron, Edwin Van Ruymbeke a travaillé sur d’autres inventions telles que le MetaFly. En 2021, il a commencé le développement du X-Fly, un drone reprenant quelques caractéristiques de ses précédentes créations, mais avec davantage de fonctionnalités. Sa nouvelle invention fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Un drone avec un mécanisme de battement amélioré, des capteurs intelligents

Le X-Fly se démarque des précédentes inventions d’Edwin Van Ruymbeke par son mécanisme de battement amélioré. Ce dernier optimise l’agilité du drone et lui permet de voler aisément à l’intérieur d’un bâtiment, dans des espaces étroits et à l’extérieur, avec des vents allant jusqu’à 20 km/h. Par ailleurs, il est équipé de capteurs intelligents développés grâce à un programme de recherche et de développement de l’armée française et qui ont pour rôle de faciliter grandement son pilotage. D’une part, les capteurs corrigent automatiquement les éventuels déséquilibres subis par le X-Fly, en ajustant sa direction. D’autre part, ils préviennent le décrochage qui peut entraîner une chute. À noter qu’en cas de collision, le drone est protégé par sa tête qui fait office de pare-chocs, mais aussi par ses éléments en fibre de carbone.

Un drone proposant trois modes de pilotage

En fonction de ses préférences, l’utilisateur peut opter pour un des trois modes de pilotage proposés par le drone : le Portrait Tilt Mode, le Touch Mode et le Landscape Mode. Le Portrait Tilt Mode lui permet de régler l’altitude du X-Fly et de le diriger en jouant sur l’inclinaison de son Smartphone. Le Touch Mode, quant à lui, lui propose la possibilité de contrôler le drone en déplaçant un cercle situé au centre de l’écran de son téléphone. Concernant le Landscape Mode, il nécessite l’utilisation de deux doigts pour ajuster l’altitude et diriger le X-Fly. À titre d’information, une manette appelée X-Play est disponible en option. Directement installée sur le Smartphone de l’utilisateur, elle permet de contrôler le drone avec davantage de précision et offre une meilleure expérience de pilotage.

Un drone avec de nombreuses fonctionnalités

Hormis le mécanisme de battement amélioré, les capteurs intelligents et les différents modes de pilotage, le X-Fly propose diverses fonctionnalités. À partir de son application, il est possible d’enregistrer les données de vol et des mises à jour sont prévues pour permettre aux utilisateurs d’accéder, entre autres, à des outils de suivi GPS. Des éléments, tels que des diodes électroluminescentes ou des capteurs ultrasons, peuvent également être installés pour personnaliser le drone ou améliorer son pilotage.

Concernant les prix, le pack standard est proposé à 85 € pour les Early Birds et à 95 € pour les consommateurs « classiques ». Pour obtenir le pack comprenant une manette X-Play, des LED, une batterie supplémentaire et des ailes de rechange, prévoyez environ 139 €. La campagne de financement participatif prendra fin le 03 janvier 2024. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de drone en forme d’oiseau ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.