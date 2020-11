Un ingénieux système de lampadaire éolien alimenté en électricité grâce à l’appel d’air des véhicules

Il y a de nombreux moyens d’innover en matière d’énergies renouvelables ! Energie solaire ou énergie éolienne, les possibilités sont nombreuses. Au Royaume-Uni, Barry Thomson vient d’inventer une manière étonnante de recharger les lampadaires de la ville.

De petites éoliennes sont fixées sur des lampadaires, rien de nouveau en soi, mais l’innovation vient de la manière dont elles sont alimentées. En effet, l’alimentation en électricité des éoliennes provient du passage des voitures sur l’autoroute à proximité ! Lorsqu’un camion vous frôle, l’appel d’air est parfois fort déstabilisant. Ce sont ces appels d’air qui rechargent les éoliennes des lampadaires. Ingénieux non ?

Selon l’inventeur de cette technique nouvelle, une turbine peut produire 6 MWh quotidiennement. Ce qui représente environ 21 m² de panneaux solaires. En équipant l’ensemble des lampadaires d’un village de taille moyenne, la totalité de l’éclairage pourrait être fourni par le passage des voitures à proximité. Souvent, on parle de l’énergie dont les voitures ont besoin pour fonctionner. Mais ces voitures peuvent à leur tour fournir de l’énergie renouvelable. Il suffit de trouver les moyens de l’exploiter.

Une première européenne

Ce système est une première sur le continent européen ! Les turbines des lampadaires sont des alternatives intéressantes pour plusieurs raisons. Elles n’ont pas de prise au sol et restent discrètes sur les infrastructures existantes. Qui plus est, elles ne demandent pas de gros investissements au départ et souvent, ne dénaturent pas le paysage contrairement aux panneaux solaires.

Crédit photo : Alpha 311

Un procédé prometteur mais encore en phase test

Cette nouvelle technique d’énergie renouvelable est actuellement en phase de tests. Mais, certaines villes anglaises et américaines réfléchissent fortement à la mise en place des techniques de Barry Thomson dans leurs bourgades. Une belle idée à creuser pour économiser de l’énergie et garder les villes éclairées grâce aux cumuls de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire. Plus d’informations sur le site de l’entreprise alpha-311.com.