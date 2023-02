Un inventeur de 86 ans fabrique une hydrolienne de balcon pour produire de l’électricité gratuitement

Issu du secteur routier, Marcel Mothes passe sa retraite à perfectionner une étrange hydrolienne domestique. Conscient du danger des énergies fossiles, il n’est ni pronucléaire ni partisan des énergies éolienne et solaire qui présentent, selon lui, beaucoup trop de défauts. Pour l’inventeur, ces systèmes bas-carbone ont tous des inconvénients qui ont rebuté son intérêt pour ces technologies. Totalement autodidacte, le vieil homme a donc décidé de créer sa propre centrale hydroélectrique, écologique et domestique. Après la concrétisation de son projet, Marcel n’a pas tardé à déposer les brevets pour protéger son invention. Il ne reste plus qu’à faire valider sa technologie par des ingénieurs. Il a baptisé la centrale « Marc Moths Eternel Ecolo ». Pour lui, cet appareil pourrait être « essentiel pour l’avenir de nos enfants ».

Comment fonctionne la centrale ?

Marcel Mothes est très discret lorsqu’il explique le principe de fonctionnement de son hydrolienne. Le système comprend un réservoir d’eau ainsi qu’un piston permettant au fluide de circuler. Étant comprimé, le liquide actionne une turbine qui permet d’animer un générateur de courant. L’eau est ensuite récupérée pour effectuer un nouveau cycle. La réinjection de l’eau s’effectue grâce à une motopompe. Le système fonctionne donc en boucle fermée. L’octogénaire n’apporte aucune précision quant aux fonctionnements de la motopompe et du piston. Logiquement, ces composants fournissent l’énergie de départ qui devrait être transformée en électricité.

Bien que les renseignements donnés soient assez laconiques, Marcel précise que l’appareil est silencieux, écologique et entièrement fonctionnel. De plus, il favoriserait l’autoconsommation des foyers. Pour le concepteur, l’électricité produite de cette centrale suffit pour alimenter quelques appareils électroménagers ainsi que l’éclairage de sa maison. Conçue à plus grande échelle, la « Marc Moths Eternel Ecolo » serait encore plus intéressante, car plus il y a de l’eau, plus la pression est importante et plus le système devient puissant.

Des difficultés…

Malgré le potentiel du système, Marcel rencontre des difficultés pour la production de son invention. Il tendait même à croire qu’il devrait s’en sortir tout seul. Il fut un temps où son invention faisait l’objet d’essais par des chercheurs, mais l’homme de 86 ans était peu informé des avancements des expériences. « Tout cela me donne l’impression qu’il va falloir que je ne compte que sur moi-même » se désolait-il lors d’une interview dans le journal Sud Ouest. « Maintenant, je ne peux pas aller plus loin, j’ai besoin de passer le relais à des ingénieurs et des investisseurs, pour fabriquer mon appareil » précise l’inventeur au journal La Dépêche.

D’après Marcel, cette difficulté à s’instaurer sur le marché a une principale explication : un souci de concurrence. En effet, si la technologie est validée par les scientifiques, elle permettrait à de nombreux foyers de se défaire pour toujours des autres sources d’électricité. Selon le concepteur, son produit risquerait de « déranger » les grandes industries. Mais malgré tout, il continue d’espérer que son invention contribue à rétablir l’équilibre écologique. De plus, il se montre très fier d’avoir réussi à concevoir une centrale révolutionnaire sans avoir suivi des études scientifiques.