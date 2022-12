Une entreprise invente le Spacruzzi, un bateau électrique avec bains à remous

Vous aimez vous prélasser dans votre baignoire ou vous offrir une journée pour profiter d’un spa ou d’un bain à remous ? Et si vous pratiquiez votre activité favorite sur un bain à remous flottant ? Une entreprise américaine vient de lancer le Spacruzzi, un bateau électrique qui « transporte » un bain à remous, plutôt destiné aux professionnels du secteur. Alex Kanwetz, gérant de l’entreprise, espère procurer un nouveau loisir aux touristes ou aux particuliers fortunés qui disposent d’un plan d’eau pour accueillir le Spacruzzi. Un navire électrique qui dispose d’une autonomie de cinq heures. Découverte.

Le Spacruzzi, qu’est-ce que c’est ?

L’engin flottant permet d’accueillir cinq personnes à bord et s’équipe d’une cheminée afin que vous restiez au chaud, même au beau milieu d’un fjord norvégien par exemple. Le Spacruzzi est alimenté par une batterie et un moteur électrique qui lui permettent de naviguer pendant cinq heures sans aucune émission de carbone. Il est fourni avec plusieurs batteries interchangeables, garantissant une batterie chargée en permanence, soit une haute autonomie. Évidemment, l’autonomie varie en fonction de la vitesse du bateau et des conditions météorologiques.

Quelques détails techniques

Ce bateau spa s’équipe d’un système de chauffage interne qui assure de maintenir l’eau du bain à remous à la température souhaitée. Il dispose également d’un système de filtration UV de l’eau salée, afin qu’elle reste parfaitement propre. Par ailleurs, une petite échelle a été installée pour accéder au spa ou à la plateforme. Le système de filtration est actuellement en instance de brevet. Il permet à l’eau de circuler dans tout le bateau et d’être réchauffée par un foyer au gaz à bord. La propulsion est entièrement électrique et le système au propane ne rejette aucun polluant dans l’eau ni dans l’air selon les constructeurs. Les coques sont construites avec des matériaux provenant des fournisseurs du Nevada ou du Montana et se composent de fibre de verre. Le Spacruzzi ressemble à une goutte d’eau, mais chaque coque peut être personnalisée, rendant ainsi chaque modèle unique. Selon l’entreprise, le bateau bain à remous est conforme à la réglementation américaine et est autorisé à naviguer sur de nombreux plans d’eau dans le pays. Mesurant 3.96 m de long et pesant 544 kg, il peut être mis à l’eau à l’aide d’une remorque ou d’un chariot élévateur. Alex Kanwetz et son équipe affirment que le Spacruzzi est le nouveau symbole du luxe à l’américaine.

Combien cela coûte ?

L’entreprise propose également différentes finitions haut de gamme et des couleurs de coques personnalisées. Le pont peut aussi être agrémenté de voiles d’ombrages, de porte-boissons flottants ou de lumières sous-marines, afin d’être parfaitement vu de tous ! L’inventeur du Spacruzzi explique : « Alors que l’on commence à voir apparaître de plus en plus d’opérations de location, nous nous attendons à ce que la notoriété du produit augmente au niveau national, car de plus en plus de gens voient qu’il ne s’agit pas seulement d’un article de fantaisie, mais d’une expérience inégalable sur l’eau. » Quant au prix, le Spacuzzi est déjà disponible en précommande et son prix débute à 48 900 $. Selon les informations de l’entreprise, il faudra compter environ 120 jours entre la commande et la livraison dès que les ventes seront ouvertes. En revanche, nous ignorons si la livraison se fera à l’international ?