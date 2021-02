Une montre connectée Facebook en 2023 ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non !

Le géant des réseaux sociaux, Facebook planche durement sur un sujet qui semble lui tenir à cœur : la montre connectée ! Alors que Facebook avait tenté de racheter Fitbit, c’est finalement Google qui avait décroché l’entreprise ! Qu’à cela ne tienne, Facebook avance le fait qu’une « FacebookWatch » devrait arriver sur le marché en début d’année prochaine…

Et une seconde version est même prévue en 2023… Qu’ils sortent la première déjà non ? Une version Android évidemment basée sur système d’exploitation encore inconnu… Ce ne sera pas le Wear de Google, c’est la seule chose dont nous sommes presque certains ! Beaucoup de mystère autour de cette future montre pour les sportifs !

Facebook n’a jamais caché ses ambitions vis-à-vis du matériel technologique. La montre intelligente semble être au centre de ses préoccupations actuelles. Il faut dire que les montres connectées sont de plus en plus utilisées par les consommateurs et que le marché est énorme…

Un réseau social sur une montre vraiment ?

La future montre intelligente de Facebook devrait axer ses fonctions sur la santé et la remise en forme… Rien d’extraordinaire donc de ce côté-là ! Cependant le côté « réseau social » devrait primer du côté des accessoires. Il sera apparemment possible de faire un cours de sport entre amis via la montre… Et d’échanger de courts messages via une fonction dédiée entre possesseurs de cette montre ! Un suivi par un coach devrait également être possible.

Nous ne savons pas trop à quel prix sera vendu cette montre, mais elle devrait se situer autour des prix de la FitBit Sense, soit environ 300€… Assez loin des prix des AppleWatch dont la moins chère des nouvelles séries débute à 400€. Cependant rien n’est encore décidé… Le marché des smartwatchs est déjà surexploité, Facebook aimerait mais Facebook ne sait pas s’il fera une montre intelligente ! Qui vivra verra !