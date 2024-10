Vous suivez peut-être la Star Academy, ce qui n’est pas mon cas cette année ! Néanmoins, en voyant passer une photo de la cuisine du château des Vives-Eaux, à Dammarie-les-Lys (77), mon regard s’est arrêté sur un objet étrange, cylindrique, que j’ai d’abord pris pour une enceinte Bluetooth. Après quelques recherches, cet objet au summum du design ne produit pas de la musique, mais de la chaleur. Eh oui, c’est un radiateur ultra-design que d’autres lieux de grande renommée ont déjà choisi. La Star Academy sera-t-elle un nouveau booster pour l’entreprise Varela Design de Villecomtal-sur-Arros dans le Gers ? Je vous propose de découvrir ces étonnants radiateurs, mais également les lieux célèbres qui les affichent déjà… C’est parti.

Un véritable objet de design

Dans l’esprit des concepteurs des produits Varela Design, le radiateur n’est pas un simple « grille-pain », que l’on préférerait parfois cacher sous un rideau. Au contraire, le radiateur est un véritable objet de design, qui se montre partout, et de préférence dans les endroits cosys, huppés et modernes. D’ailleurs, le modèle VD4608, créé par Varela Design et son fondateur Christophe Coulot, s’est même payé le luxe de s’installer au palais de l’Élysée. Les visiteurs ont notamment pu l’apercevoir lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, les 26 et du 27 octobre dernier. En effet, la société mise sur l’artisanat et l’esthétique industrielle, alliant robustesse et économie d’énergie grâce à des matériaux comme l’acier étiré à froid.

Le VD4608 charme de grands noms !

Le radiateur VD4608 est le produit phare de Varela Design, mais il est pensé comme une œuvre d’art et non comme un radiateur lambda. Avec sa forme cylindrique, il est complètement polyvalent et peut être installé horizontalement ou verticalement pour s’adapter à toutes les configurations. Je préfère l’installation verticale, pour une meilleure diffusion de la chaleur, mais ce n’est qu’une question de goût ! D’ailleurs, le radiateur est évidemment disponible en plusieurs coloris, afin de s’adapter à toutes les décorations intérieures. De plus, il intègre la technologie PTC qui permet une diffusion douce de la chaleur tout en optimisant la consommation d’énergie. Pour rappel, cette technologie PTC (Positive Temperature Coefficient) est un système de chauffage qui consomme moins d’énergie à mesure que la température augmente, procurant ainsi une chaleur douce et économique. Il n’est pas étonnant que des lieux prestigieux comme les restaurants de Cyril Lignac aient choisi ce radiateur au design unique.

Une touche industrielle élégante pour des lieux prestigieux

Lorsque je vous dis que le VD4608 s’adapte à tous les lieux, je vous en apporte la preuve ! En effet, il a déjà trouvé sa place dans des lieux emblématiques, tels que la cathédrale de Strasbourg, un palais de Courchevel, et même dans un hôtel cinq étoiles à Marrakech. Les clients peuvent ainsi profiter de ce modèle à ailette hélicoïdale qui procure une puissance remarquable de 1103 watts en chauffage central et de 800 watts en version électrique.

Il se révèle idéal pour les intérieurs de style ancien comme de style moderne. Quant aux prix des radiateurs Varela Design, ils varient de 968 à 4 182 €, en fonction de la taille et de la puissance. Pour en savoir plus ou passer commande de votre « radiateur œuvre d'art », rendez-vous sur le site officiel : varela-design.com.