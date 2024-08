Wallis&Energy, une véranda bardée de panneaux solaires dédiée à l’autoconsommation

Filiale du Groupe Corialis, Profils Systèmes est une entreprise française basée à Baillargues, dans l’Hérault. Présente dans le secteur de la menuiserie aluminium depuis plus de 40 ans, elle s’intéresse également à l’énergie solaire. Preuve en est, il y a environ quinze ans, la société lançait une toiture de véranda photovoltaïque baptisée Wallis&Energy. Compte tenu de l’intérêt croissant des consommateurs pour cette forme d’énergie renouvelable, Profils Systèmes a maintenant décidé de procéder à la mise à jour du produit en lançant une version plus moderne de celui-ci. Avec cette nouveauté, le fabricant mise toujours sur le « made in France » en tant qu’argument de base. Comme son prédécesseur, le nouveau produit est compatible avec le réseau électrique public.

Produire et revendre de l’électricité verte

Cette nouvelle version de la toiture de véranda photovoltaïque Wallis&Energy constitue ainsi une option intéressante pour ceux qui désirent produire de l’électricité verte chez eux pour répondre à leurs propres besoins. Avec la possibilité d’avoir une source de revenus supplémentaire grâce à la revente du surplus de production. Justement, avec la hausse du coût de l’énergie observée au cours de ces dernières années, Profils Systèmes estime qu’il est essentiel de renforcer sa position sur le marché des énergies renouvelables. D’ailleurs, l’installation de panneaux solaires sur le toit d’une véranda est bénéfique en termes d’isolation pour l’espace situé en dessous.

Des améliorations majeures

Protégée par un brevet (FR : 3602023), cette innovation française est accessible à partir de 4 000 €. À noter toutefois que ce tarif n’inclut pas encore le coût des panneaux solaires ainsi que les frais d’installation. Quoi qu’il en soit, le fabricant promet des améliorations notables. Profils Systèmes affirme notamment avoir opté pour chevrons spéciaux afin de garantir une excellente étanchéité ainsi qu’une bonne circulation de l’air. Qui plus est, le système intègre des joints EPDM. Pour permettre au plus grand nombre de clients d’en profiter, l’entreprise a veillé à ce que celui-ci soit compatible avec la plupart des modules solaires photovoltaïques disponibles sur le marché.

Quid des cellules solaires ?

En parlant de compatibilité, sachez que la toiture de véranda photovoltaïque Wallis&Energy peut accueillir des modules faisant de 700 à 1210 mm de large et de 1000 à 1800 mm de long. L’épaisseur doit quant à elle se situer de 26 à 50 mm. Le système est censé fonctionner de façon optimale, peu importe le degré de transparence des modules (opaque, semi-transparent, etc.) D’ailleurs, il convient aux cellules photovoltaïques polycristalline, monocristalline, monocristalline semi transparente et amorphe. Pour faciliter le passage des câbles électriques, Profils Systèmes a prévu des faîtières avec goulotte. Plus d’infos : profils-systemes.com. Seriez-vous intéressés par ce type de véranda à toiture photovoltaïque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .