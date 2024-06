Wattando dévoile un kit photovoltaïque de toiture « prêt à l’emploi » de 2,46 kW

L’énergie solaire est une alternative écologique aux combustibles fossiles. Elle peut être utilisée pour produire de l’électricité afin d’alimenter nos maisons et nos véhicules. Compte tenu de son caractère durable, le photovoltaïque intéresse de plus en plus les entreprises et les consommateurs. En Allemagne, la start-up Wattando a ainsi lancé récemment une solution solaire plug & play dont la conception avancée permet d’éviter toute interférence avec le système électrique existant. Celle-ci utilise effectivement l’infrastructure existante. Du fait de sa complexité, son installation nécessite cependant le recours à un installateur professionnel. La société promet en tout cas un déploiement rapide.

Démocratiser le photovoltaïque

Je dois dire que ce nouveau produit de Wattando constitue une nouveauté particulièrement intéressante dans la mesure où il pourrait permettre à un grand nombre de ménages d’accéder à l’électricité solaire. Il cible d’ailleurs principalement les locataires ainsi que les propriétaires de maisons de taille moyenne. Comme indiqué plus haut, le système permet à l’installateur de gagner du temps, et ce, grâce à un procédé d’installation non invasif. En fait, le matériel dispose de son propre câblage. Sa sortie se branche quant à elle sur une prise murale classique, permettant de profiter directement de l’énergie produite par les panneaux solaires.

Un système de gestion avancé

Le fonctionnement du Wattando repose en grande partie sur le système de gestion propriétaire Wattster. Ce dernier optimise et sécurise l’installation grâce à un protocole de communication sans fil qui crée un lien entre le photovoltaïque et le réseau. Pour rendre le kit encore plus fiable, l’entreprise allemande a prévu une fonction, baptisée SIMPLUG, qui ajuste l’alimentation selon la capacité de surcharge du câble. Par rapport aux systèmes photovoltaïques conventionnels, celui de Wattando est plus coûteux. Néanmoins, cette différence serait compensée par sa facilité de raccordement au réseau. D’ailleurs, la start-up estime que sa solution constitue une option idéale pour les maisons qui ne peuvent profiter de l’énergie solaire qu’à travers un système non invasif.

Une application dédiée

Le Wattando est compatible avec les systèmes photovoltaïques ayant une puissance maximale de 70 kW. L’application mobile Wattster permet de paramétrer son fonctionnement, et donc, d’optimiser le rendement. Par ailleurs, le boitier Wattster contrôle l’onduleur via une interface RS485. Bien sûr, l’utilisation de ce genre d’appareils contribue à la réduction de la facture énergétique grâce à une réduction de la dépendance au réseau.

L’électricité produite par les panneaux solaires peut aussi être d’une grande utilité en cas de panne de courant. Fait intéressant, des batteries peuvent être ajoutées au système pour un approvisionnement en électricité plus stable. Plus d’infos : wattando.com. Envisagez-vous l’installation de panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .