C’est déjà le Black Friday ? Le panneau Plug & Play Zendure est en promotion (- 22 %)

Lorsque que l’on pense aux panneaux solaires, on imagine de longs travaux couteux et l’intervention d’une entreprise sur nos toits ! Mais, depuis quelques mois, le panneau solaire photovoltaïque n’est plus exclusivement réservé aux toitures, une simple prise électrique suffit à produire de l’électricité. Les panneaux « Plug & Play » connaissent un succès fulgurant et la bonne nouvelle, c’est, par conséquent, que leurs prix baissent… Ainsi, pour moins de 300 €, il est désormais possible de produire de l’électricité verte pour une autoconsommation directe. Eh oui, l’électricité possède ce principe physique qui est d’utiliser le point de production le plus proche. Je vous le prouve avec le panneau solaire bifacial Zendure vendu au prix de 279 €* au lieu de 359 €, soit une réduction de 22 % qui vous attend sur Amazon. Découvrons ensemble ce panneau solaire, ses fonctionnalités et ce qu’il pourra vous apporter. C’est parti.

Un panneau solaire bifacial

Le panneau solaire bifacial Zendure de 1131 W est une solution de pointe pour ceux qui souhaitent maximiser leur production d’énergie solaire. Il est fabriqué à partir de cellules monocristallines de technologie N-type TOPCon et atteint un taux de conversion exceptionnel de 22,5 %. La conception bifaciale, de plus en plus commune, permet de capter la lumière du soleil évidemment, mais également la lumière réfléchie, ce qui maximise la production d’électricité. Ainsi, pour le panneau solaire bifacial Zendure, la puissance générée est 30 % plus importante qu’un panneau traditionnel du même type. De plus, le système comprend deux modules de 435 W chacun, associés pour produire une capacité totale de 1131 W.

L’installation ? Un véritable jeu d’enfant !

C’est là tout l’avantage du panneau solaire Plug & Play ! Terminée l’intervention d’une entreprise et les travaux couteux. Vous le recevez, vous le branchez, vous produisez de l’électricité. Même les plus novices d’entre nous peuvent facilement l’installer, sans frais supplémentaires d’installation. Pour ce faire, le kit comprend un micro-onduleur EZ1-M de 800 W, des câbles de connexion et des accessoires de montage, permettant une mise en place rapide et intuitive. En termes de conception, il est fabriqué en bi-verre robuste lui assurant une résistance exceptionnelle aux intempéries et, bien entendu, des performances optimales même dans des conditions climatiques difficiles. De plus, le panneau solaire bi-facial Zendure est garanti pendant 15 ans.

Une belle réduction de 22 %

Pour se glisser partout où le besoin se fait sentir, il affiche des dimensions compactes (172,2 × 113,4 × 3 cm) et un design moderne, pour s’intégrer parfaitement dans différents environnements. Voilà enfin un système accessible qui garantit une production d’énergie propre et durable. Je vous rappelle le prix du panneau solaire bifacial Zendure : 279 €* au lieu de 359 €, soit une belle réduction de 22 % en exclusivité sur Amazon.

Et vous ? Avez-vous déjà investi dans ce type de panneaux solaires, ou pensez-vous le faire très prochainement pour réaliser des économies sur vos futures factures d’électricité ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 17 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.