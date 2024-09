Wheeleo réinvente le déambulateur avec l’invention d’une canne à roulettes qui redéfinit la mobilité

Lorsque l’on pense « déambulateur », soyons honnêtes, nous pensons d’abord aux personnes âgées qui ont besoin de cet outil pour se déplacer. Une jeune entreprise belge, InnoRehab, a créé et fabrique un déambulateur qui rajeunit un peu l’image de cet accessoire. Imaginé par un kinésithérapeute, Geoffroy Dellicour, le Wheeleo est une aide technique à la mobilité, qui se destine à tous : seniors, personne en situation de handicap, suites opératoires, centres de rééducation, etc. En 2019, je vous présentais le Wheeleo comme une invention révolutionnaire. Cinq ans plus tard, le Wheeleo a parcouru du chemin, et est désormais utilisé dans 160 centres ou hôpitaux européens, mais surtout par des particuliers. Retour sur cette invention géniale qui facile la vie des personnes en situation de handicap, en leur redonnant de l’autonomie, synonyme de liberté. Découverte.

Le déambulateur 2.0

Vous l’ignorez peut-être, mais le déambulateur est une invention assez récente, une trentaine d’années tout au plus, et il a déjà remplacé la canne en bois depuis quelques années. Le Wheeleo, dans trente ans, ou avant, sera l’outil qui remplacera probablement le déambulateur à son tour. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’il offre une immense liberté de mouvement comparé à un déambulateur. Mais, également parce qu’il se présente comme un outil vertical, qui prend très peu de place dans une chambre, par exemple. Que l’on soit âgé, handicapé ou en convalescence, Wheeleo permet d’aider à la marche, et par ailleurs de retrouver de l’autonomie dans tous les déplacements, y compris professionnels. Cet outil est l’œuvre de Geoffroy Dellicour, kinésithérapeute depuis 2002 au Centre Hospitalier Neurologique William Lennox à Ottignies (Belgique).

Une plus grande stabilité et une meilleure sécurité

Le Wheeleo est donc une canne à roulettes, conçue pour procurer une plus grande stabilité et une meilleure sécurité par rapport aux cannes traditionnelles. Sa base est équipée de quatre petites roulettes, semblables à celles que l’on retrouve sur des déambulateurs. Contrairement à une canne ordinaire qui nécessite d’être soulevée et reposée à chaque pas, le Wheeleo peut facilement glisser grâce à ses roulettes, permettant ainsi un déplacement plus fluide.

Cela réduit l’effort nécessaire pour marcher et améliore la continuité des mouvements, tout en garantissant une grande stabilité. De plus, en évitant le mouvement de levage propre aux cannes classiques, le Wheeleo peut réduire la pression exercée sur les poignets, les coudes et les épaules. Enfin, la position des utilisateurs est droite, et non plus courbée sur le déambulateur, cela limite les maux de dos, et les douleurs articulaires.

Un dispositif médical désormais remboursé en Belgique

Je vous l’ai dit, depuis mon dernier article, le Wheeleo a fait du chemin. Cet outil de marche innovant, qui aide les patients, comme les aidants d’ailleurs, est dorénavant remboursé à Bruxelles à hauteur du prix d’un déambulateur ! Vendu sur le site officiel, wheeleo.eu, au prix de 299 €, il est disponible en trois couleurs : bleu, blanc et noir. Enfin un accessoire design, ergonomique, et compact, qui remplace le vieux déambulateur encombrant et pas toujours évident à manier ? Et, vous ? Que pensez-vous du Wheeleo ? Peut-être fait-il déjà partie de votre quotidien ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .