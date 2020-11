Ce bateau « fermeture éclair » donne l’illusion d’ouvrir les eaux en deux

La créativité humaine n’arrêtera décidément jamais de nous surprendre. La preuve avec cet artiste japonais, Yasuhiro Suzuki, qui a été frappé par une idée originale, alors qu’il admirait un jour le paysage : il a construit un bateau qui semble « ouvrir les eaux en deux » ! Son embarcation présente en effet l’étonnante particularité de ressembler à une fermeture éclair.

Une fermeture éclair géante

Baptisé « Zip-Fastener Ship », le bateau conçu par Yasuhiro Suzuki est un bateau de 9 mètres de long qui est composé d’un corps, d’un pont et d’un extracteur de couleur chrome. L’ensemble ressemble en tout point aux fermetures à glissière que l’on retrouve sur les vêtements ou encore les sacs. Vue du ciel, le résultat est tout simplement bluffant : on aurait vraiment dit un zip géant, car Suzuki a veillé à ce que tous les détails de son embarcation originale soient parfaitement soignés.

Le bateau a été présenté lors du DESIGNART Tokyo 2020 en octobre dernier en tant que projet « Opening the River Zip-Fastener Ship ». Pendant plusieurs jours (du 31 octobre au 8 novembre), les spectateurs ont pu découvrir et admirer l’étrange bateau fendre les eaux de la rivière Sumida entre les ponts d’Azumabashi et de Sakurabashi, tous les jours de 12 h à 14 h.

L’illusion est juste parfaite !

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la façon dont le Zip-Fastener Ship vogue sur les eaux fait vraiment penser à une fermeture éclair qu’on serait en train de tirer pour ouvrir une veste ou un sac. L’illusion est juste parfaite ! Comme le décrit si bien le site Mymodernmet (qui a été l’un des premiers médias à rapporter l’étrange embarcation) : « les vagues qui traînent derrière le bateau à glissière alors qu’il se déplace entre Azumabashi et Sakurabashi connectent les rives opposées tout en ouvrant la surface de l’eau comme une véritable fermeture à glissière. »

Une inspiration du quotidien

Yasuhiro Suzuki est connu pour s’inspirer du quotidien pour créer des œuvres originales. C’est ainsi que pour le Zip-Fastener Ship, l’idée lui un venue alors qu’il admirait la baie de Tokyo depuis un avion. Il avait alors vu un bateau qui voguait sur les eaux et dont la mousse qui trainait derrière lui donnait l’étrange impression que l’embarcation « ouvrait la mer comme une fermeture éclair ».

Il faut savoir que c’était il y a déjà plusieurs années : Suzuki avait d’ailleurs créé une maquette de son fameux bateau à glissière en 2004, puis il avait présenté une version grandeur nature en 2010, mais ce n’est que cette année que le bateau a vraiment fait sensation.