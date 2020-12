Covid 19 : deux mois sans alcool après la vaccination, le fabricant Russe du Spoutnik V dément l’information

En mars dernier, nous entendions beaucoup parler des masques chirurgicaux : pénurie en France. Puis en Avril ou Mai, est venu le temps des gels hydroalcooliques hors de prix à cause de la forte demande. Depuis quelques semaines, c’est la bataille de vaccins qui fait rage. Pfizer, Sanofi ou Spoutnik V, ces noms font la une des médias.

Mais arrêtons-nous un instant sur le vaccin russe… La Russie fût le premier pays au monde à valider le vaccin contre la Covid19. Nous ne jugerons pas ici du bien-fondé de ce vaccin, mais plutôt des conséquences que devrons subir les vaccinés. Et ça ne va pas plaire à tout le monde !

En Russie, il est donc possible de se faire vacciner contre la Covid19 depuis le début du mois de Décembre… En Angleterre, c’est effectif et médiatique depuis le 14 décembre dernier. Pour la France, les suppositions vont bon train, mais pas encore de date définie…

Le vaccin Spoutnik V, développé par Gamaleïa, l’institut russe, nécessite deux injections à 21 jours d’intervalle… Mais, il va falloir choisir entre boire ou se faire vacciner… En effet, les autorités sanitaires russes recommandent de ne pas consommer une goutte d’alcool dans les deux mois qui suivent la seconde injection… Soit près de trois mois d’abstinence pour être protégé ! « La consommation d’alcool doit cesser au moins deux semaines avant la vaccination (…) 42 jours après la première injection » déclarait à Radio Komsomolskaya Pravda Anna Popova, cheffe de l’agence sanitaire russe.

Finalement cela semble assez logique de mettre en garde contre les effets de l’alcool sur la vaccination. Rappelons que la Russie est l’un des pays où l’on consomme le plus d’alcool (11.7 litres par an et par habitant) … L’alcoolisme en Russie est reconnu comme un problème de santé publique du premier plan. Au début des années 90, l’espérance de vie d’un citoyen russe n’était que de 57 ans… Depuis le gouvernement a pris des dispositions, faisant remonter cette espérance de vie à 78 ans pour les femmes et 68 pour les hommes…

Cependant le fabricant du vaccin Spoutnik V estime que cette déclaration d’Anna Popova est une fake news. Lui, estime que deux ou trois jours d’abstinence après chaque injection suffisent à maintenir l’efficacité du vaccin. « Un verre de champagne ne fera de mal à personne, pas même à votre système immunitaire ».

"One glass of champagne won't hurt anyone, not even your immune system", said Dr Gintsburg, developer of the #SputnikV vaccine. pic.twitter.com/1EAqdbMLpY

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 9, 2020