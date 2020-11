Le premier ministre Italien répond à la lettre touchante d’un petit garçon demandant de ne pas confiner le Père Noël

En France, Jean Castex nous a laissé entendre que les fêtes de Noël ne seraient sans doute pas les mêmes que les autres années. A-t-il pensé à ce que les enfants ont pu ressentir ? Le Père Noël ne passera pas ? Et aux questions que les parents ont peut-être entendues ?

Pour les enfants comme pour les adultes, le Père Noël c’est sacré ! Alors pour tenter de dédramatiser un peu la situation, le premier ministre italien, Giuseppe Conte a publié un joli message sur Facebook. Ce message fait suite à une lettre qu’il a reçue de Tommaso, cinq ans ! Cette lettre demandant à Conte de ne pas confiner le Père Noël.

Le père Noël porte un masque et se déplace dans le monde entier avec une attestation internationale

A l’enfant qui ne veut pas que le Père Noël soit confiné, il répond : « Il m’a confirmé qu’il utilise toujours le masque et maintient la bonne distance pour se protéger et protéger toutes les personnes qu’il rencontre ». Et il demande au petit garçon de déposer sous le sapin, du gel hydroalcoolique pour le Père Noël. Afin qu’il puisse repartir de sa maison, avec les mains propres. Il ajoute encore : « Le père Noël m’a garanti qu’il possède déjà une attestation de déplacement internationale : il peut voyager partout et distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde » Ce serait donc la seule personne au monde à posséder une « attestation de déplacement internationale » !

Un message qui se veut rassurant pour l’enfant mais qui met en garde les parents

Nous avons trouvé l’idée géniale venant d’un homme politique dans la tourmente sanitaire mondiale. Mais le premier ministre italien par une autre bribe de réponse demande quand même à Tommaso de prévoir un autre cadeau que celui qu’il a demandé : chasser le coronavirus !

Toujours est-il que Giuseppe Conti semble aussi prendre en considération les désirs de ses petits citoyens ! Même si, à travers sa réponse, on peut comprendre que le Père Noël n’est pas un magicien et que la crise ne semble pas terminée. Côté communication, le premier ministre italien innove et s’attire la sympathie du monde entier !

