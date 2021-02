Oubliez le confinement, cet archipel paradisiaque et totalement désert est à vendre en Polynésie !

Vous en avez marre de la grisaille métropolitaine ou marre de porter un masque à longueur de journée… Marre aussi de ne pas savoir à quelle sauce nous serons mangés ! Confinement, pas confinement ? Vaccin, pas vaccin ? L’ambiance actuelle est anxiogène et commence vraiment à peser sur tout le monde !

Pourquoi ne partiriez-vous pas vivre à l’autre bout du monde, tout en restant en France ? Un chapelet d’îles vierges de toutes populations humaines est à vendre en Polynésie Française… Pas de COVID, pas de masques, pas de gel hydroalcoolique… Mais pas de maison non plus ! Juste du sable, de l’eau, des arbres et des oiseaux !

Ceux qui connaissent la chanson « Il tape sur des bambous » ont déjà entendu le nom de cet archipel : TUAMOTU ! Ces îles au nombre de 6 se situent à 700 kilomètres en hydravion de Papeete ! Cette petite île de 3.3 kilomètres de diamètre forme un petit caillou rond au beau milieu du Pacifique. Six petits îlots y abritent des oiseaux multicolores. Aucune vie humaine n’y est pour le moment recensée !

L’annonce publiée par l’agence Thisse précise que le bien à vendre est un atoll de 7 km² avec cette île principale de 2.6 km². Une chose est sûre, vous n’aurez pas de vis-à-vis avec d’éventuels voisins, sauf si vous venez avec des amis… Vous n’aurez pas non plus à respecter le couvre-feu, le port du masque etc… Seul bémol, l’agence n’a pas communiqué le prix de cet écrin polynésien.

Meet Anuanurunga, one of the world’s most beautiful private atolls.

The sweeping ring-shaped atoll of Anuanurunga in French Polynesia is a rare and untouched retreat that offers a range of possibilities. To read more follow the link below. https://t.co/6aGAytO6xM pic.twitter.com/zucsKB9RH5

