L'île de MAI aux Fidji est à vendre... Peut-être un bon plan pour votre retraite ?

Si vous avez gagné récemment au Loto ou que vous avez hérité d’un Oncle Sam, ce qui suit pourrait vous intéresser… Si tel n’est pas le cas, cela vous permettra au moins de rêver devant cette île paradisiaque qui est à vendre !

13 hectares de forêt luxuriante, des cocotiers à foison et un tapis de sable blanc pour étendre votre serviette en toute tranquillité… Le rêve d’une île déserte où règne le silence et la Nature ! Cette île se nomme MAI ISLAND et se trouve au milieu de l’Océan Pacifique dans l’archipel des Fidji !

13 hectares de végétation bordés de sable d’un blanc immaculé, c’est la promesse de cette île vendue aux enchères. Aucun prix de réserve n’est fixé mais il va falloir aligner quelques zéros pour en devenir l’heureux propriétaire.

L’île est accessible par hélicoptère depuis Labasa (1h30) puis par bateau mais vous pouvez aussi atterrir directement sur l’île… déserte rappelons-le… Elle dispose d’une source naturelle d’eau pétillante, rare et insolite c’est une certitude. Ajoutons à ce décor paradisiaque un bungalow principal en bois, un gardien à l’année qui s’occupe de votre grand jardin.

Et, même un site archéologique vieux de 300 ans ! Il se murmure qu’il faudra prévoir environ 5 millions de dollars pour acquérir cette île ! Et ajouter les vols depuis la France…Il faut voir si votre banquier est compatissant !

Et sinon vous pouvez également visiter nos belles îles françaises : La Corse, l’Ile de Ré, l’Ile de Sein, Belle-Ile ou Noirmoutier… Elles ne sont pas à vendre mais vous offriront de magnifiques souvenirs dans une Nature préservée… La France regorge de trésors naturels, c’est la bonne année pour les découvrir, au moins vous serez sûrs de rentrer, ce qui n’est pas le cas pour les séjours à l’étranger cette année.