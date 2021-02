Covid-19 : un garçon de 12 ans invente un « mélangeur » en LEGO pour préparer 100 doses de vaccins d’un coup

Ed Smith est un petit garçon de 12 ans, qui vit au Royaume-Uni… Comme tous les enfants d’Angleterre, il a été confiné pendant des mois… Si la plupart de ses copains se sont ennuyés pendant cette période, lui, a décidé d’inventer un objet qui pourrait être d’un grand secours pour la vaccination contre la COVID 19.

Rappelons que le Royaume-Uni est le premier pays européen à avoir vacciné ses concitoyens ! Ed est le fils de deux médecins généralistes, Sue et Simon Smith. D’abord construit de bois et de LEGO, il invente un objet qui est en passe d’équiper tous les médecins de Grande-Bretagne ! Présentation.

Alors que ses parents s’engagent dans la vaccination, il entend dire que les fioles doivent être retournées 10 fois chacune, sans être secouées… Il s’attèle à construire un plateau qui permet de réaliser cette manœuvre avec 100 fioles à la fois explique le site gloucestershirelive !

En effet, le vaccin Pfizer/BioNtech doit non seulement être stocké à des températures négatives, mais il doit également être inversé 10 fois avant d’être administré… Une manœuvre fastidieuse et probablement fatigante pour les soignants quand il faut vacciner des millions d’individus !

Un inventeur né !

Ed n’en n’est pas à sa première invention, il a déjà créé un vélo électrique, une voiture porte-savon… Les inventions, ça le connaît… Mais ce plateau intéresse les autorités de santé comme la NHS, l’Agende de Santé Britannique. Depuis son prototype, la Monmouth School For Boys aide Ed à perfectionner son prototype.

Un mélangeur de vaccin en LEGO. https://t.co/PB96jyhpID — Alexandre (@Ar4kiel) February 17, 2021

Et c’est Nick Goodson, professeur de design qui pourrait donner vie à son invention. Il vient en effet de créer le prototype sur le routeur CNC (Computer Numerical Control) X-carve de l’école et les imprimantes 3D Ultimaker sont en marche ! Ed et ses parents travaillent également sur une version adaptée aux cabinets médicaux avec une contenance plus petite que les 100 fioles initiales ! Quelle chouette idée !