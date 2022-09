Pour les réunions de travail sans fin, il invente une chaise en forme de cercueil…

Parfois, il est difficile de savoir ce qu’il se passe dans la tête de certains designers qui pensent peut-être que tout est bon pour créer des pièces uniques et un peu étranges… Dans le domaine des chaises de bureau originales, nous avons la chaise du bureau avec le dossier réservé au chat, ou la classique chaise de bureau pour les gamers… Désormais, il faudra peut-être compter avec la chaise de bureau en forme de cercueil… L’histoire ne dit pas si, comme dans la chanson d’Hubert-Félix Thiéfaine, c’est la Maison Borniol qui livre la chaise, mais elle a été imaginée par un designer et c’est vraiment too much ! Découverte !

Le concept étrange de la chaise cercueil…

Le 7 septembre dernier, un tweet publié par @DaniellePartis a provoqué quelques secousses sur la toile… Il dévoile deux chaises qui ont été fabriquées dans deux cercueils… En observant les deux chaises, on s’aperçoit que mise à part le couvercle, rien ne manque, même les poignées du cercueil font office d’accoudoirs… A première vue, elles ne doivent pas être très confortables puisqu’elles se résument à une planche de bois pour l’assise et une autre pour le maintien dorsal… Il ne doit pas faire bon y passer sept heures par jour en tout cas… Au pire, peut-être que le linceul pourrait servir de coussin ???

D’où proviennent donc ces images ?

Dans le tweet, aucune indication n’apparaît quant à l’origine de ces étranges chaises un brin morbides… Peut-être sont-elles d’ailleurs de simples réalisations faites avec un logiciel… En tout cas, les internautes ont effectué quelques recherches pour arriver à l’hypothèse que ces chaises rappelleraient un tableau de René Magritte, intitulé Le Balcon (1950). Et, en effet, sur ce tableau, l’un des maîtres du surréalisme, on peut voir quatre cercueils, dont l’un a été transformé en chaise… Une œuvre picturale, elle-même tirée du tableau de Manet intitulé également Le Balcon… Ce n’est pas forcément une reproduction joyeuse, mais l’art est quelque chose qui ne s’explique pas !

“Une fois que l’employé décède au travail, la direction n’a plus qu’à clouer le couvercle et à le rouler dans un cimetière d’entreprise. Simple mais efficace.” Chairbox

Le mystère reste entier…

De nombreux internautes ont identifié des designers, créateurs ou agences de presse afin de découvrir qui se cache derrière ces chaises étranges… Pour le moment, aucun ne s’est manifesté… Ce qui veut donc dire qu’un artiste caché (ou un petit plaisantin) se planque derrière ces créations… Pour rire un peu de ces biens tristes chaises, un internaute a trouvé la raison de leur existence : “Enfin ! Une chaise de bureau qui reflète ce que l’on ressent réellement lorsqu’on assiste à une énième réunion inutile de deux heures qui aurait pu se résumer à un simple e-mail !“.

De deux choses l’une, soit ces chaises sont destinées à vous faire passer le moins de temps possible au bureau, et ne pas vous payer vos heures supplémentaires… Soit, elles vont vous faire passer l’envie de papoter avec vos collègues… Et au niveau confort et ergonomie, il faudra repasser, car elles n’ont vraiment pas l’air confortables. Vous imaginez ces chaises autour de votre table ou à votre bureau ? Dans une entreprise de pompes funèbres, ça pourrait passer, à la rigueur ! Plus d’informations : iamchairbox.com