Il invente un fauteuil design avec un dossier dans lequel votre chat peut dormir tranquillement

En France, nous comptons parmi les animaux domestiques plus de 15 millions de chats dans nos foyers, contre 7 millions de chiens. Notre pays est d’ailleurs celui qui compte le plus de chats domestiques en Europe ! Et si vous êtes maîtres d’un matou, il fait peut-être partie de ceux que l’on appelle les pots de colle. Ces mignons petits chats adorent s’installer sur votre PC quand vous travaillez, sur vos genoux ou sur votre bureau. Même avec le meilleur panier du monde, il préfère s’étaler là où vous êtes… Nous avons ce type de chat collant et parfois c’est, il faut bien l’avouer, un tantinet pénible. Un designer chinois a peut-être trouvé la solution à ce problème, avec un fauteuil design: le Sharing Joy, qui possède un dossier un peu particulier. Découverte !

Sharing Joy c’est quoi ?

En français, Sharing Joy veut dire « partager la joie », et c’est exactement la définition adéquate pour ce fauteuil conçu pour les maîtres mais surtout, pour les chats ! Le fauteuil a même été primé lors du dernier A’ Design Award et est équipé d’une tablette latérale qui sert aux humains pour poser leurs livres, leur tasse de thé ou de café. Mais il a aussi un compartiment réservé aux chats pots de colle à l’arrière du fauteuil. En fait, le dossier est creux et oblong sur toute la longueur, le chat peut donc s’y glisser pour y dormir ou pour y jouer. puisqu’un jouet est suspendu sur l’un des côtés. Conçu par Zhe Gao et Youjin Song, le fauteuil présente une esthétique minimaliste qui s’adapte à la plupart des maisons contemporaines et s’accompagne d’un langage de conception doux, qui invite les humains comme les chats. Le designer explique : « Le chat et son maître peuvent se détendre et méditer sur la même chaise et passer un bon moment ensemble sans perturber l’espace de l’autre ».

Et si le fauteuil ne lui convient pas ?

Certains chats (comme le nôtre) n’iront jamais dans ce fauteuil car leur plaisir c’est d’être couchés sur vous et nous, de profiter de notre chaleur corporelle et accessoirement, de nos cuisses confortables… Pour ces chats sangsues, vous pouvez tenter le Meowgaroo, un sweat avec une poche kangourou intégrée dans lequel votre chat pourra se glisser et rester collé à vous. Ce sweat porte-chats nous vient du Japon, et plus précisément de la société Bauhütte, spécialisée dans le mobilier gaming. Le Meowgaroo est né d’une étude réalisée auprès de 700 personnes, dont la moitié affirmait que leur chat adorait être sur eux lorsqu’ils se trouvaient devant un écran… La poche kangourou accueille votre ami collant, et pour être raccord, il se dote d’une capuche pour humain… avec des oreilles de chat !

D’autres inventions pour les matous ?

Envie de partager encore plus avec votre chat ? La marque Apollo Peak a inventé des boissons qu’ils qualifient d’apéritifs pour chats ! Un verre de Pinot Meow ou de Catbernet créé pour que les célibataires « avec chat » puissent partager un verre avec leur animal. Pour le jeu, la découverte et la somme de 2137€, vous pourriez offrir à votre chat un aquarium inversé créé par un employé de magasin animalier. Il permet aux chats de glisser leurs têtes au beau milieu de l’aquarium, tout en évitant les pêches ou les chutes malencontreuses ! Enfin, si vous voulez voir à quoi ressemble un vrai paradis pour chat, découvrez ou redécouvrez la maison ZenByCat, créé par un fanatique des matous !