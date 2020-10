Pour se défendre, les taupes femelles utilisent une arme secrète très... masculine !

S’il y a bien un animal que tous les jardiniers redoutent, ce sont les taupes… En une nuit, elles peuvent creuser des kilomètres de galeries et laisser votre jardin ressemblant à un champ de mines ! Mais saviez-vous qu’elles étaient les seuls mammifères à posséder à la fois des ovaires et des testicules. Enfin pour les taupes femelles ! D’après une étude menée par le Dr. Darío Lupiáñez, généticien de l’Institut Max-Planck de génétique moléculaire à Berlin, elles développeraient cette particularité à cause du milieu hostile dans lequel elles évoluent. Mais le développement des testicules chez les taupes femelles serait aussi une arme secrète !

Madame Taupe possède donc des ovaires évidemment mais elle dispose aussi de testicules. Ou plus exactement d’ovotestis ! On trouve normalement cette particularité chez les animaux hermaphrodites comme les escargots. En revanche, les testicules des taupes femelles ne produisent pas de spermatozoïdes mais de la testostérone en grande quantité. Les taupes femelles utilisent cette faculté lorsqu’elles sont agressées par leurs congénères dans les galeries… Difficile de s’échapper, il faut bien trouver un subterfuge.

D’après les scientifiques, le génome des taupes serait responsable de cette particularité physique. Ils les qualifient d’animaux intersexuels. Chez les taupes, les clichés ont donc la dent dure… Le mâle est plus craint que la femelle puisqu’il lui suffit de lâcher de la testostérone pour asseoir son autorité.

Si vous voulez éloigner les taupes de votre jardin !

Lorsqu’elles élisent domicile sur votre belle pelouse, la première idée et de vouloir les exterminer… Mais ce n’est pas la bonne solution, il existe des solutions naturelles pour les éloigner sans qu’elles ne passent de vie à trépas. N’oublions jamais que les taupes ont un rôle essentiel dans l’écosystème ! Elles mangent les vers de terre, les larves de hanneton, et débarrassent votre jardin de certains nuisibles.

Elles détestent les poils de chien, un prédateur. Mettez donc les poils de votre toutou dans les taupinières.

Plantez du sureau dans votre jardin, elles n’aiment pas du tout l’odeur. Vous pouvez aussi verser du purin de sureau dans les galeries.

Vous pouvez planter des fritillaires ou des euphorbes. Les jacinthes, jonquilles, oignons ou ail font fuir les taupes.

Des dispositifs à ultrasons existent également mais il faut veiller à une quantité suffisante pour couvrir la surface totale du jardin.

Le tourteau de ricin repousse également les taupes. C’est un engrais naturel qui agit également contre les rongeurs comme les mulots.

La Nature et les espèces animales ont encore beaucoup à nous apprendre ! Protégeons-là du mieux possible !

