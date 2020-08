Une américaine inculpée pour avoir voulu louer les services d’un tueur à gages… sur un site parodique !

De nos jours, on trouve presque de tout sur Internet ! Produits ou services, il suffit généralement de taper quelques mots-clés sur le Net pour trouver un tas de suggestions aguicheuses. Oui mais voilà, tous les sites web ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être et Wendy.W en a fait la triste expérience. Cette Américaine de 51 ans s’est en effet fait piéger par un faux site Internet qui propose des services très particuliers : la location de tueurs à gages…

Rentahitman.com n’est pas un site web comme les autres : il s’agit en effet d’un site parodique qui fait croire aux internautes qu’ils peuvent y trouver et embaucher un « professionnel » pour assassiner quelqu’un. Le nom du site veut d’ailleurs littéralement dire « loue un tueur à gages » en français. « Vous avez un problème qui doit être résolu ? Avec plus de 17 985 agents de terrain basés aux États-Unis, nous pouvons trouver une solution qui vous convient ! », peut-on lire sur la page d’accueil qui affiche également plusieurs témoignages de personnes satisfaits qui auraient soi-disant déjà fait appel aux services du site et de ses fameux agents.

Si la plupart n’y croient pas une seule seconde, il arrive que certains se laissent tenter par l’idée de faire assassiner une personne de leur entourage… C’est notamment le cas de Wendy.W, une quinquagénaire vivant dans le Michigan qui a décidé d’embaucher un tueur à gages sur Rentahitman.com pour faire la peau à son ex-mari. Wein est allée jusqu’à remplir le formulaire de la plateforme pour commanditer le meurtre de son ex. Elle s’est montrée tellement insistante, que les responsables du site ont décidé d’alerter la police du Michigan sur ses intentions.

Wendy.W a été arrêtée

Après avoir été dénoncée par les responsables de Rentahitman.com, Wendy.W a été interpellée par la police. Les forces de l’ordre ont élaboré un plan pour pouvoir la prendre sur le fait et avoir de quoi l’inculper. Ils ont fait passer un policier pour un tueur à gages et ont donné rendez-vous à Wein dans un parking : la quinquagénaire lui avait alors proposé 5 000 dollars et un remboursement des frais s’il acceptait de tuer son ex-mari. La police a immédiatement arrêté Wein pour « sollicitation à commettre un crime » et « utilisation illégale d’un ordinateur pour faciliter un crime ».

Plus de 130 meurtres évités !

Rentahitman.com n’est peut-être qu’un site parodique, mais il peut se vanter d’avoir permis de sauver des vies ! En effet si l’on en croit le créateur de la plateforme, depuis le lancement de cette dernière en 2005, les signalements effectués par le site ont permis à la police d’empêcher près de 130 tentatives d’assassinat. Certains des signalements concernaient des demandes choquantes, comme des fusillades dans des écoles ou des enlèvements de bébé.

En tout cas pour ce qui est de Wendy.W, son procès s’est tenu le 29 juillet dernier.

