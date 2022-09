Symphony House, une petite maison à louer sur AirBnB, en forme de guitare !

A cause de nos vies stressantes, et de notre rituel métro-boulot-dodo, nous aspirons de plus en plus à nous offrir quelques weekends dépaysants… Et nous sommes donc à la recherche de locations de weekends insolites, de préférence en pleine nature pour nous ressources et oublier quelques heures durant les bruits et odeurs de la ville… Dans cette catégorie de logements insolites, la petite maison en forme de guitare tient toute sa place… Pour la découvrir il faudra vous rendre à Râșnov Romacril, dans la région de Județul Brașov, en Roumanie… Cette tiny-house est absolument magnifique et reste à un prix abordable… Embarquement immédiat !

Une maison guitare chez Dracula !

La tiny house en forme de guitare se trouve en Transylvanie, bien connue pour ses villes médiévales, ses montagnes et ses châteaux, comme celui de Bran, forteresse gothique associée à la légende du Comte Dracula. Elle se nomme Symphony Tiny House et présente un extérieur tout à fait original, puisqu’il est en forme de guitare entièrement cordée… La porte se fait sur le côté par une porte vitrée dissimulé par le manche, et le trou de résonnance a été transformé en fenêtre… Cette maison a été construite par Dragoș et Mădălina Obancea, pour la somme de 50 000€ et ils se sont inspirés de la région, et des habitants qui ont pour habitude de se réunir pour des soirées avec chants et musiques autour d’un feu de camp !

Un petit tour à l’intérieur ?

Au vu de la structure extérieure, il faut évidemment s’attendre à découvrir des pièces et des meubles tout en rondeurs ! L’impression de pénétrer dans une guitare est bien réelle et les meubles ont été créés pour se fondre dans la structure. Elle dispose d’une pièce à vivre avec une table, quatre chaises, des rangements et un petit poêle à bois… La cuisine a été peinte en rose et occupe le fond de la maison avec de nombreux rangements et les électroménagers nécessaires au confort des visiteurs. Au rez-de-chaussée, se trouve aussi la salle de bain avec douche, toilettes et lavabo. A l’étage la forme arrondie de la guitare est encore plus accentuée avec une chambre sous plafond bas, tout en courbes… Si la façade de la maison ne dispose que d’une petite fenêtre, l’arrière de la guitare se compose de quatre immenses fenêtres qui laissent entrer la lumière… La chambre aussi dispose d’une fenêtre à l’étage pour admirer le paysage bien installé sous la couette !

Combien coûte la location de la Symphony Tiny House ?

Les propriétaires de la maison guitare envisagent désormais de construire une maison en forme de flûte… Parviendront-ils à construire des tiny-houses pour former un orchestre certes silencieux mais d’une beauté visuelle à couper le souffle… Sachez que cette Symphony Tiny House est disponible au prix de 106€ la nuit sur Airbnb, mais il faudra réserver au minimum deux nuits… Elle est vraiment trop craquante cette tiny house guitare et l’imagination des propriétaires a fait des merveilles, surtout lorsque l’on sait qu’ils l’ont construite eux-mêmes ? Alors prêts à dormir sur les terres de Dracula, mais dans une jolie guitare ?