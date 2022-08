Un particulier construit seul sa propre centrale photovoltaïque pour moins de 3000€

Nous parlons souvent de panneaux solaires, et d’énergies renouvelables… Installer une centrale solaire peut représenter un gros budget que tout le monde ne peut se permettre… Mais, si l’on est un peu bricoleur, fabriquer sa propre centrale peut être un vrai bon plan. Audren Van Zalk, un habitant du Lot, confie son expérience au site Révolution Énergétique, et explique comment, en quelques jours, il a fabriqué sa propre centrale photovoltaïque qui couvrira plus de la moitié des ses besoins en électricité. Retour sur cette expérience qui pourrait donner des idées à ceux qui cherchent une solution pour alléger leur facture d’électricité.

Comment a-t-il construit sa centrale solaire ?

Audren travaille dans le bâtiment et possède tout de même quelques connaissances pour réaliser son installation. Son chantier lui a pris en tout et pour tout deux week-ends, le premier fût consacré à la construction de la structure bois, et le second à celle des panneaux solaires. Il a choisi d’installer 8 panneaux de 400 Wc, qui délivrent donc une puissance de 3.2 kWc, bridée par l’onduleur de 3 kWc réglementé par Enedis. Ses panneaux ont été installés sur une structure en bois qu’il a également construit lui-même. Et c’est évidemment pour faire face aux futures hausses de prix de l’énergie, prévues en 2024 quand le bouclier tarifaire aura disparu, qu’il a décidé de se lancer ce petit challenge.

Combien cela lui a-t-il coûté ?

Avant de passer commande, il a dû beaucoup se documenter au niveau des normes techniques spécifiques du photovoltaïque; il ne s’agissait pas seulement de fabriquer sa centrale, mais bien de l’utiliser… Le jeune homme achète ensuite les panneaux, l’onduleur et des coffrets AC/DC, pour un coût de 2200€ environ, et il ajoute le bois, les fils électriques, et la visserie pour un coût total de 2700€. Il estime donc son coût de revient à 844€ / kWc quand l’installation par un professionnel revient entre 1500€ et 3000€ / kWc. L’économie est juste impressionnante non ?

Audren a choisi de réinjecter gratuitement ce qu’il ne consomme pas dans le réseau public, ce qui lui a évité des démarches administratives parfois longues, car pour être rémunéré de l’électricité réinjectée, il faut avoir l’aval du Consuel et respecter de très strictes conditions. Il a ensuite choisi une batterie domestique pour stocker son énergie et l’utiliser pour ses besoins, et notamment pour alimenter la batterie de sa voiture électrique Renault Zoé 22 kWh pour laquelle il utilise toute l’énergie surproduite par sa centrale photovoltaïque. Pour le moment, Audren s’occupe manuellement du délestage, mais il devrait bientôt pouvoir l’automatiser. En attendant, tout fonctionne parfaitement !

Une orientation qu’il a choisie en fonction de ses besoins…

On vous l’a déjà expliqué, les panneaux solaires doivent généralement être orientés plein Sud. Audren, lui, a choisi de les orienter au Sud-Ouest car ses besoins énergétiques sont plus importants en soirée; une manière d’optimiser sa production selon ses besoins. Il espère ainsi générer 3200 kWh d’électricité par an et pouvoir totalement alimenter sa Renault Zoé qui en consomme 2000 par an.

Première charge de la Zoé au photovoltaique 💪⚡#TransitionRurale pic.twitter.com/Gigmjzvhe9 — ObjectifZeroCarbone (ou presque …) (@ObjectifZero) July 25, 2022

Les 1200 kWh restants couvriront la moitié de sa consommation domestique annuelle. Il pourrait ainsi réaliser une économie annuelle de 1200€ en électricité et amortir sa centrale photovoltaïque en moins de 3 ans… Elle n’est pas belle la vie ? Plus d’informations : ObjectifZeroCarbone (ou presque …) / Twitter. N’hésitez pas également à consulter sa chaine YouTube, Audren y partage de nombreuses astuces très intéressantes.