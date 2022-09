Un surprenant mais fonctionnel vélo de 134,5 kg en béton, mais pourquoi faire ?

Ces dernières années, les idées et les innovations en matière de cyclisme ne cessent de se multiplier. Les inventeurs font preuve de génie et parfois même de folie pour créer des vélos plus pratiques, plus écologiques, plus efficaces ou tout simplement plus originaux… Play to DIY a relevé le défi en fabriquant un vélo atypique.

Une vidéo pour montrer les étapes de fabrication

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Play to DIY est une chaîne YouTube connue pour publier des créations et des expériences hors du commun. Pour cela, l’équipe utilise des pièces et objets que l’on retrouve facilement dans la vie de tous les jours. Après avoir confectionné un poêle en forme de guitare, les voilà de retour avec une invention tout aussi originale. Il s’agit d’un vélo en béton. Les étapes de fabrication de l’engin sont résumées dans une vidéo publiée le 4 mai dernier. Et le moins que nous puissions dire, c’est que le travail a combiné technicité et divertissement.

Un processus aussi simple que intrigant

Le processus de fabrication du vélo en béton commence par la réalisation du coffrage. Ensuite, des pièces provenant d’une vieille bicyclette sont récupérées pour être placées sur certaines parties du cadre. Le béton est ensuite coulé dans les coffrages indépendants qui constituent les parties principales du véhicule. Une fois que le temps de séchage du béton a été atteint, les autres composants du vélo sont mis en place (roues, pédales, chaîne, guidon, etc.).

Selon l’équipe, leur vélo hors du commun pèse exactement 134,5 kg. Bien évidemment, avec ce poids, il n’est pas envisageable de circuler vite. Ce qui est sûr cependant, c’est que l’engin roule sans problème. Le petit bémol réside dans le manque de frein, probablement parce que le béton ne fournit pas une bonne surface de freinage. Pour couronner le tout, les bricoleurs ont également fabriqué un casque et une paire de lunettes en béton.

“Nous avons fabriqué le premier vélo fonctionnel en béton au monde, c’est fou ! Son poids de 134,5 kg le rend très inhabituel mais son processus de construction est extrêmement amusant, nous avons beaucoup expérimenté pour vous montrer ce résultat et j’espère que vous l’apprécierez.” Play To DIY (YouTube)

Une création exclusivement ludique et artistique

D’après l’équipe de Play to DIY, ce vélo pas comme les autres a été mis au point à des fins artistiques, expérimentales et de divertissement. Cependant, il convient de noter que le contenu présenté a bien été réalisé par des personnes expérimentées. D’ailleurs, toutes les précautions nécessaires ont été respectées à chaque étape du montage. Même si le procédé de construction a été extrêmement divertissant, il a quand même fallu deux mois à l’équipe pour réaliser le projet.