Avrame propose une Maison en A en kit de 40 m² à partir de 26 380 € (avec plan)

Vous rêvez d’une maison compacte, écologique et esthétique, mais vous n’avez ni le temps ni le budget pour une maison traditionnelle ? De plus, l’instabilité politique actuelle en France, et la motion de censure votée le 4 décembre dernier, pourrait faire exploser les taux d’intérêt pour 2025. J’ai peut-être une idée à vous soumettre avec le modèle Duo75 d’Avrame, une maison moderne et fonctionnelle, livrée en kit, et qui est en réalité une maison en A ou A-Frame. Avec une surface habitable optimisée et une construction accessible, le Duo75 propose une alternative attrayante aux solutions traditionnelles. Qu’elle devienne une résidence principale, une maison de vacances, ou un studio de jardin, ce kit propose un espace élégant et innovant. Je vous présente le Duo75 d’Avrame. C’est parti.

Un espace élégant, fonctionnel et personnalisable

Le Duo75 d’Avrame propose un espace habitable de 39,8 m², organisé sur deux niveaux : un rez-de-chaussée et une mezzanine. Une petite maison certes, mais dont la surface habitable est deux fois supérieure à celle d’une tiny house. Le constructeur indique que cette maison en A est destinée à accueillir quatre personnes au maximum, sur une hauteur totale de 5,2 m. Esthétique avec sa conception en A classique dans ce domaine, Avrame mise tout sur la gestion de la chaleur et de l’éclairage naturel. L’intérieur de cette maison est complètement personnalisable, et à moduler en fonction des besoins. Ainsi, vous pouvez opter pour une cuisine ouverte, des systèmes de rangement optimisés et bien d’autres choses encore. Le salon quant à lui est ouvert sur le reste de la maison, et les chambres restent très pratiques au quotidien. La salle de bain s’avère spacieuse et ajoute une petite touche luxueuse à cet espace.

Une construction accessible et rapide

Avrame livre la maison en A sous forme de kit préfabriqué, le Duo75 est conçu pour être monté facilement, même par des constructeurs novices. Le kit structurel, qui constitue la base de la maison, est accompagné d’instructions claires pour faciliter chaque étape de l’assemblage. En option, vous pouvez ajouter des kits intérieurs et extérieurs prêts à l’emploi, livrés directement sur le chantier.

Cette approche réduit les délais de construction et les coûts de main-d’œuvre. En outre, la modularité du kit permet de s’approvisionner localement pour certains matériaux, limitant ainsi les frais de transport. Avec une installation pouvant être achevée en quelques semaines, le Duo75 est une solution rapide et efficace pour concrétiser vos projets. L’entreprise propose également les plans du Duo75, que vous pouvez retrouver sur ce lien. Les prix des différents kits sont les suivants.

Kit structurel : à partir de 9 900 €

Kit Extérieur : à partir de 13 030 €

Kit Intérieur : à partir de 3 450 €

Une maison écoresponsable et durable

La structure en bois renouvelable du Duo75 contribue à réduire l’empreinte carbone de la maison. Le design en A optimise l’efficacité énergétique en facilitant l’évacuation de l’air chaud en été et en améliorant l’isolation en hiver. Cette conception écologique peut être complétée par des équipements comme des panneaux solaires ou un système de récupération d’eau de pluie, rendant la maison encore plus autonome. Pour en savoir plus sur cette maison en A à « construire soi-même », rendez-vous sur le site officiel : avrame.com. Alors, seriez-vous tenté par une maison à ossature en A pour réinventer votre mode de vie ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .