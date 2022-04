Cette entreprise fabrique des petites maisons préfabriquées et assemblées en seulement quelques semaines

Que diriez-vous d’une maison préfabriquée qui vous serait livrée par les airs, hors réseau, mariant le design scandinave et une touche californienne ? Cette maison existe quelque part dans la station balnéaire anglaise de Westward Ho !; le point d’exclamation est original, et fait partie du nom de la ville ! Elle est située près de Bideford dans le Devon. Imaginée par les cabinets Adobu et Koto Design, ils ont conçu cette maison de bord de mer en alliant le style « Ikea » et le minimalisme japonais. Cela se traduit par des aménagements ouverts, aérés et des matériaux de construction organiques. Le cabinet Koto Design est déjà connu pour avoir conçu de nombreuses tiny-houses préfabriquées, livrées clé en main, et aménagées… Leurs petites maisons peuvent être transportées partout dans le monde, et celle de Westward Ho! ne déroge pas à la règle… Présentation.

Vue de dehors

A l’extérieur, la maison semble un peu plus grande que les tiny-houses auxquelles on pense en premier. Elle est en tout cas, dans la lignée de ce que propose déjà Koto Design: avec son toit légèrement tordu, elle a un look très original. Pour le bardage, elle conserve un aspect bois clair classique, sans peinture ni vernis; le style scandinave s’affiche donc dès l’extérieur de cette maison. Cependant, les clients peuvent opter pour divers modèles. Les façades de bois fusionnent avec les grandes baies vitrées, ce qui permettra aux occupants de vivre en « semi-extérieur », cela étant donc la touche californienne de la maison !

Et l’intérieur, c’est comment ?

Les grandes baies vitrées permettent évidemment de conserver les espaces de vie clairs et aérés, et de bénéficier constamment de la lumière naturelle. La plupart des pièces présentent des rangements intégrés sur les pourtours des pièces, afin de conserver un espace de vie plus grand. Les meubles aussi ont été intégrés à la structure, comme ce banc près de la fenêtre de la salle à manger, qui permet de créer un espace détente ou accueil sans pour autant ajouter de meubles supplémentaires. Koto Design propose encore une fois une maison préfabriquée durable, mais ne laisse aucune place au hasard en ce qui concerne le confort !

Combien de temps pour la livraison ?

La construction de ce type de maison prend environ quatre mois, de la commande jusqu’à la livraison. Elles sont préfabriquées en usine, puis livrées prêtes à être assemblées. Il ne faut alors que quelques semaines pour y poser ses valises ! Avec cette nouvelle construction, les deux entreprises peuvent proposer, aux Etats-Unis seulement, des maisons neutres en carbone, qui ont une durée de vie de 60 ans environ. Elles sont toutes hors réseau, mais peuvent être personnalisées à la demande… Et bien sûr, elles respectent toutes les normes de construction en vigueur aux Etats-Unis. Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site Kobo Design ou Abodu.