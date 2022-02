Cette maison container (solaire), parfaitement aménagée et fonctionnelle, est à vendre pour 22 000€

Acheter un vieux container maritime pour en faire un joli refuge ? Cette idée vous-a-t-elle, un jour, traversé l’esprit ? C’est fort possible, car les maisons containers prennent de plus en plus d’ampleur. Elles offrent l’avantage d’être « préconstruites » et peu chères même s’il faut beaucoup d’imagination pour les transformer en habitation. Parfois, des maisons déjà existantes peuvent donner des idées à ceux qui souhaitent se lancer dans la construction ou l’aménagement. Avec ce conteneur d’expédition de 14 m², alimenté par l’énergie solaire, vous trouverez peut-être l’inspiration. Il faut dire que les propriétaires ont fait de ce container un nid douillet pour 22 000€ environ. Une aubaine pour ceux qui cherchent à se loger à moindre coût. Présentation.

La maison container de Murphy

Lorsqu’il est arrivé à destination, le container d’un longueur de 6 mètres, d’une largeur de 2,50 mètres, et d’une surface d’environ 14 m², n’avait pas très bonne mine. Le propriétaire Murphy a débuté par l’installation de panneaux solaires afin de l’alimenter en électricité. Pour le raccord en eau, le container est prêt et pourra être raccordé à un puits, un réservoir ou au réseau d’eau de la ville. Pour le confort, il a également ajouté un climatiseur de fenêtre, une cuisinière, un mini réfrigérateur et un chauffage au propane. Dans cette toute petite surface, on trouve également une salle de bain avec douche et des toilettes classiques, sur chasse d’eau.

L’intérieur de la maison de Murphy

Les portes sont celles d’origine et s’ouvrent sur un mur noir avec une porte blanche et une grande fenêtre qui invite à y entrer. En entrant justement, on découvre la pièce à vivre qui fait office de salon et d’espace de couchage grâce à un lit escamotable qui descend lorsqu’il faut se coucher. L’intérieur est cosy, avec des bancs en bois de part et d’autre, pour le salon et pour l’espace repas. Au centre du container se trouve un petit espace cuisine minimaliste mais fonctionnel. La cuisinière est de taille normale, elle dispose également d’un plan de travail, d’un évier, d’une petite table et d’un mini-réfrigérateur. A l’arrière du container se trouve la salle de bain avec une douche, séparée des toilettes !

14 m² seulement, et pourtant, il y a tout ce qu’il faut…

Pour Murphy, le propriétaire de la maison container, il était primordial de pouvoir cuisiner, et recevoir ses amis. Mais il devait aussi pouvoir travailler confortablement depuis son salon. Il a donc imaginé un système qui se transforme selon les besoins… Bureau, table d’appoint, espace de rangement, c’est selon l’envie du moment. Pour la cuisine, il tenait à ce qu’elle ressemble à une cuisine « normale », et lui permette de concocter des petits plats sans se battre pour tout caser.

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place… En respectant ceci, la cuisine est optimisée pour pouvoir tout y ranger, ustensiles de cuisine, vaisselle, et produits alimentaires. Enfin, dans la salle de bain, il a pu installer une vraie douche, et une petite machine à laver portable posée sur un banc. On y trouve également quelques rangements. Pour les toilettes, Murphy souhaitait des traditionnelles avec chasse d’eau. Une belle réussite cette maison container, non ?