Cose Skincare : deux jeunes entrepreneuses créent un cosmétique qui allie DIY et Zéro Déchet !

Le Zéro Déchet est au centre de nombreux combats… Que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bains, réduire ses déchets devient une priorité environnementale. Une jeune marque française Cose Skincare lancera en septembre un produit original et vraiment bien pensé !

Le Nettoyant Visage à faire soi-même et sans prise de tête ! Financé assez rapidement grâce à une campagne Ulule, il est encore temps de découvrir ce produit innovant et totalement respectueux de l’environnement ! Le secret : vous allez pouvoir faire vos cosmétiques vous-mêmes mais sur un produit déjà pré-fabriqué… Explications.

Qui est Cose Skincare ?

Cose Skincare est une jeune marque française née de la rencontre de deux passionnées de cosmétiques. Anouck et Chloé ont décidé de se lancer dans l’aventure d’une cosmétique nouvelle et respectueuse de l’environnement. Tout en ajoutant le fameux DIY qui plaît tant au public.

Crédit photo : Cose Skincare / Anouck et Chloé

Des cosmétiques à faire soi-même mais déjà prêts !

Lorsque l’on veut fabriquer ses cosmétiques zéro déchet, il faut parfois investir une petite somme au départ… Achat d’huile végétale, d’huiles essentielles, de produits bios et végans etc… Et souvent, la fabrication se révèle plus compliquée que sur la recette, sans compter les restes de produits qui ne sont parfois jamais utilisés… Bilan médiocre pour une bonne idée de départ.

Crédit photo : Cose Skincare / Anouck et Chloé

Cose Skincare propose donc un nettoyant visage déjà prêt en poudre et dans une bouteille en verre rechargeable à souhaits ! A la livraison, il ne vous reste plus qu’à y ajouter un peu d’eau et votre produit quotidien est opérationnel… En 10 minutes chrono, vous pouvez l’appliquer sur votre visage !

Et il va de soi, que les ingrédients utilisés pour préparer la base du produit sont végans et cruelty free… Il va également de soi qu’aucun de ces ingrédients n’a été testé sur des animaux !

Le nettoyant pour la peau Cose Skincare.

La version Hydra aux odeurs de fleurs fraîches démaquille et hydrate votre peau grâce à l’huile d’amande douce, un complexe actif de coco et de chêne et de l’huile essentielle de palmarosa

La version Perfection fleure bon la menthe poivrée et l’arbre à thé, elle a les mêmes propriétés que la version Hydra. Sa composition est un peu différente : huile de noisette, complexe actif de cameline et thym et huiles essentielles de menthe poivrée et de tea tree.

Crédit photo : Cose Skincare / Anouck et Chloé

Vous avez manqué la campagne Ulule ?

Pas de panique, les précommandes restent ouvertes avec un prix de base de 15€ pour un Cose Skincare. De nombreux packs sont également disponibles ici. Il existe même un kit solidaire à 33€ dont 5% des bénéfices seront reversés à la fondation Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP)…. Soutenez cette jeune marque et devenez adepte du DIY déjà prêt, un concept intelligent et responsable !