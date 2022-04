Habitat troglodytique : une étonnante maison “grotte” creusée dans la roche

Envie de tenter l’aventure de vivre quelques jours hors réseau, en autonomie, dans une maison creusée dans la terre ? C’est l’étonnante proposition de Grant Johnson, un superhôte d’Airbnb qui propose sa demeure aux touristes. Ce que l’on pourrait appeler son « antre » se situe à l’extérieur de la ville de Boulder, dans l’Utah (Etats-Unis). La maison baptisée BedrocK Homestead Cave est une maison creusée dans une montagne du parc de Grand Staircase-Escalante Monument… Et cette maison creusée dans la terre est immense puisque ce sont 530 m² qui vous attendent ! Vous ne manquerez de rien, à part peut-être de voisins ! Présentation.

L’histoire de cette maison troglodyte

Alors qu’il n’avait que 17 ans, le propriétaire de cette maison est arrivé dans l’Utah pour y travailler… Il a acheté un terrain de 16 hectares pour y construire sa propre maison dans les années 80. Plus tard, il s’est lancé dans la construction de sa maison troglodyte en commençant par creuser un petit tunnel face à la montagne… Les travaux de cette maison ont débuté en 1995 pour se terminer en 2003. Huit ans pour construire son petit palace dans la roche et 25 ans de vie sans eau ni électricité pour Grant Johnson ! Le propriétaire vit dans cette maison troglodyte à l’année, avec son épouse Gina, et leurs animaux de compagnie… Mais une partie de la maison est réservée aux hôtes qui pourront profiter de la vue imprenable, mais aussi des animaux sur le site, ou encore du verger.

La maison troglodyte en détail

Dans la Bedrock Homestead Cave l’électricité est produite grâce à une roue à aube, donc à l’hydroélectricité. La grotte est une roche autoportante sculptée et dynamitée par Grant lui-même ! Des fenêtres disséminées dans toute la maison offrent une vue imprenable sur le Grand Staircase-Escalante. La maison est inspirante, et le propriétaire a même installé une salle de musique, souvent louée par des musiciens qui viennent y créer leurs futures œuvres ! A l’intérieur, le confort est partout avec de nombreuses pièces, toutes communicantes par des alcôves creusées dans la roche… La chambre est minuscule et le lit se trouve dans un petit recoin creusé, formant comme un cocon autour. Vue sur le désert ou vue sur le jardin, vous aurez le choix… Et vous ne manquerez de rien ! Cuisine, deux chambres, patio et balcon privés, piscine extérieure partagée, jardin commun pour ramasser fruits et légumes, cheminée…

La maison troglodyte en location sur Airbnb !

Attention, la première chose à savoir si vous souhaitez louer cette maison troglodyte est qu’il faut absolument un 4×4 pour l’atteindre sur le dernier kilomètre ! Si vous êtes musiciens, pensez à apporter vos instruments, il paraît que l’acoustique est impressionnante ! Un séjour robuste mais confortable vous attend donc, mais surtout l’occasion de découvrir un habitat original et un dépaysement total, sans internet qui n’est disponible qu’en ville à 12 kilomètres de la maison. Quant au prix, comptez 326€ la nuit mais il n’est pas possible de la louer une seule nuit… Il faudra donc débourser 864€ minimum (tous frais compris) pour passer deux nuits dans cet endroit insolite ! Ce n’est vraiment pas donné, mais vous pouvez la louer sur Airbnb en cliquant ici.