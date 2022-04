Conkers : cette “Tiny House” sphérique très originale est vendue à partir de 9000 euros

Vous êtes fans de cabanes dans les arbres ou de tiny-houses, mais vous trouvez que leurs formes classiques n’ont rien d’original: des murs droits, un toit pentu, une terrasse… Les maisons de hobbit parfois sphériques sont aussi de petits espaces que l’on peut considérer comme des tiny houses. En Grande Bretagne, une entreprise est spécialisée dans les bâtiments de forme sphérique : Conker Living fabrique depuis quelques années des « pods » autonome conçus pour maximiser le potentiel de l’espace, et ces petites boules colorées pourraient bien devenir les tiny-houses de demain. Présentation.

D’où leur est venue cette idée de pod ?

Le fondateur Jag Virdie, s’est un jour, comme tous les papas, confronté au désir de cabane dans les arbres pour ses enfants. Ils voulaient leur abri, mais Jag n’envisageait pas une cabane classique. Pour lui, imposer à l’arbre une petite maison n’était pas dans sa philosophie. Ils ont alors construit une petite boule posée au sol. L’idée des conkers venait de naître !

La tiny-house Conker en détails

Les petites maisons rondes, c’est le concept de trois boules reliées ensemble par des passages. Le modèle présenté lors d’un salon se compose donc de deux chambres, un salon et une cuisine. Côté écologie, elles sont respectueuses de l’environnement grâce à une isolation optimisée au maximum. Les besoins de ce que l’on pourrait appeler une « pod tiny-house » en énergie sont situés entre 500 et 750 watts. Les panneaux solaires suffisent donc à la consommation de la petite boule !

L’idée du fondateur est la suivante : lorsque vous êtes un jeune couple sans enfant, vous achetez deux pods, un pour la pièce à vivre, la cuisine et les commodités, le second pour en faire votre chambre. Puis, lorsque vous agrandissez votre famille, vous achetez une troisième sphère qui deviendra la chambre de l’enfant, dans laquelle vous pourrez aussi concevoir une deuxième salle de bain, ou un espace jeu… La troisième boule accolée peut également faire office de bureau ou de dressing. En fait, vous pouvez relier autant de sphères que vous le souhaitez, et en faire ce que vous désirez.

Combien coûte cette tiny-house du futur ?

Les plus petits pods coûtent 9000€ pièce, et les plus grands 26200€; ils sont disponibles en quatre coloris, mais peuvent être personnalisés, en ballon de football par exemple ! Pour le moment, l’entreprise britannique en a construit 39, et les sphères se destinent surtout à des entreprises qui en font des salles de conférence, ou des points informations. La demande commence à se renforcer du côté des hébergements temporaires, comme les campings de luxe.

Quatre modèles proposés par l’entreprise

Pour satisfaire le plus grand nombre, l’entreprise propose déjà quatre modèles différents :

Le Conker ou pleine sphère (26200€), un pod sphérique polyvalent qui est très économe en énergie, résistant aux intempéries, insonorisé et peut être placé à peu près n’importe où.

L’igloo (23530€), une nacelle semi-sphérique polyvalente accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Le Baby Conker ou mini sphère (9000€), qui s’inspire du concept de cabane dans les arbres; ce petit module polyvalent est idéal pour les enfants.

Le Conker Space ou espace conker (4525€), des modules prévues pour créer des espaces bureaux dans un open-space par exemple.

Pour tout renseignement, il est possible de contacter l’entreprise Conker via le rubrique Contact du site Internet. Nous ne savons pas si ces drôles de tiny-houses sont livrables en France, mais ils vous répondront sans aucun problème !