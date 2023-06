Parfois, de rencontres fortuites naissent de superbes projets, des inventions et souvent de longues et belles amitiés. La rencontre dont nous allons vous parler est celle de Marie, propriétaire du Mas des Écoliers, un gîte magnifique situé à Châteaurenard (13), et de Gaëtan, un artisan concepteur et créateur en micro-architecture. De cette rencontre est né un lieu Kids Friendly, idéal pour les enfants et leurs familles. Au départ, c’était un gîte magnifique, mais classique situé dans le sud de la France. Grâce à cette rencontre, le Mas des Écoliers accueille désormais une tiny-house éco-conçue, qui ajoute une touche de bien-être supplémentaire à cet endroit déjà magique ! Découverte.

L’histoire de la rencontre et la genèse du projet

Marie Letienne et Gaëtan Ducarme sont deux entrepreneurs reconvertis qui se sont réunis pour concrétiser un projet commun, Le Mas Des Écoliers. Marie, après une carrière dans le Marketing International, s’est tournée vers l’hébergement touristique en Provence, alliant ainsi sa passion pour la décoration et les vieilles pierres. Gaëtan, quant à lui, a fait le choix de devenir artisan concepteur et créateur en micro-architecture avec son entreprise Plume Habitat. Leur projet commun, Le Mas Des Écoliers, est une adresse Kids Friendly en Provence. Après des changements professionnels et une remise en question, Marie s’est consacrée pleinement à ce projet, qui a ouvert ses portes en juillet 2021 après d’intenses travaux. Situé entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence, Le Mas des Écoliers est le point de départ idéal pour de belles escapades en famille. Désormais, cette aventure s’enrichit avec l’ajout d’une Tiny House à son offre d’hébergement.

La tiny house du Mas des Écoliers, qu’est-ce que c’est ?

Micro-habitat réversible et vieille pierre se rencontrent dans un concept harmonieux. L’esprit demeure le même, proposer un endroit confortable et chaleureux, mais cette fois-ci dans un cadre radicalement différent. Au lieu de vieilles pierres, place au bois et aux larges ouvertures, créant ainsi un espace accueillant pour les couples en quête de connexion avec la nature. L’Atelier, le nom choisi pour ce nouvel hébergement insolite, peut sembler surprenant. Il ne s’agit pas d’un atelier de bricolage, mais plutôt d’un atelier de jardin, une cabane botanique douillette garantissant une vue imprenable sur le paysage environnant. Ici, le confort n’est pas sacrifié au nom du minimalisme et la cabane dans les arbres se pare de toutes les commodités nécessaires.

Un « Atelier » haut-de-gamme centré sur l’écologie

L’Atelier offre aux voyageurs une expérience écoresponsable avec un lit grand format haut-de-gamme, une décoration poétique et tous les équipements nécessaires. L’électricité solaire et les toilettes sèches innovantes témoignent de l’harmonie entre décoration et écologie. Marie a choisi un fabricant de tiny houses local qui travaille avec passion et compétence. Ce projet complexe mobilise tous les corps de métier du bâtiment sur seulement 15 m², stimulant ainsi l’atelier Plume à relever de nouveaux défis.

La Tiny House est nichée dans un jardin paysagé par Sylvère Fournier, un paysagiste renommé, garantissant une immersion authentique en Provence. En collaboration avec l’entreprise Ma’Pool, un bassin original, qui était autrefois un abreuvoir en acier aux États-Unis, permet aux amoureux de la nature de se rafraîchir en été et de profiter d’un bain nordique hors saison grâce à une pompe à chaleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur masdesecoliers.com et sur plumehabitat.fr.