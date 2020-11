Space of Mind : une petite maison modulaire conçue pour vous aider à vous ressourcer

Le confinement est certes nécessaire pour endiguer la propagation de la Covid-19, mais le fait d’être obligés de rester chez nous depuis de nombreux mois a modifié notre manière de vivre. Nous avons tendance à privilégier les grands espaces et cherchons de ce fait à optimiser la façon dont nos meubles sont disposés afin d’avoir le maximum de place disponible possible.

Sauf que si on vit dans un logement déjà assez petit, il sera difficile, voire impossible, de satisfaire notre désir. C’est pour cette raison que le studio d’architecture Puisto ainsi que les sociétés de design Made By Choice et Protos Demos ont imaginé Space of Mind.

Une petite maison modulaire en bois pour apaiser l’esprit

Derrière ce nom anglais se cache un concept de logement qui vise avant tout à nous aider à retrouver une tranquillité d’esprit. Space of Mind consiste en une petite maison en bois qui se veut indispensable pour ceux qui désirent faire une pause, se ressourcer ou s’isoler un peu du monde, et ce, tout en tirant parti de l’expérience à la maison. Bref, il s’agit d’un refuge idéal pour l’esprit.

Avec son look contemporain, minimaliste et élégant, la structure se présente comme une cabine modulaire que l’on pourra transformer en bureau, studio d’art, lieu de méditation personnel ou encore en chambre d’amis.

Pas encombrant, Space of Mind mise justement sur sa compacité pour nous impressionner. Sa superficie de 9,9 m² assure un accès à l’essentiel. L’espace compact comporte ainsi des meubles sur mesure pour que l’on puisse se sentir comme chez soi, loin de chez soi. Ceux-ci se fixent à la structure en bois.

Capable de résister aux aléas climatiques

En parlant de structure, sachez que l’équipe du studio Puisto, le cabinet d’architecture finlandais à l’origine du projet, a utilisé uniquement du bois massif d’origine écologique. Grâce à cette construction en bois massif originaire de Finlande, Space of Mind promet d’être capable de résister aux conditions climatiques les plus sévères.

Ses concepteurs avancent à cet effet une capacité à supporter les hivers arctiques les plus rigoureux, et ce, tout en demeurant confortable.Légère, cette petite maison en bois made in Finland pourra être déplacée facilement à l’aide d’une grue et installée par exemple à l’arrière-cour. Elle pourra même être héliportée pour permettre de la poser au sommet d’une montagne… Et pourquoi pas lui rajouter des roues pour la transformer en Tiny House ?

