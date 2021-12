Spectacle : La Pat’Patrouille part en mission dans la ville de vos enfants !

“Aucune mission n’est trop dure car mes amis ils assurent !” Si vous avez dans votre entourage des enfants de 2 à 7 ans (et même peut-être des adultes…), impossible de ne pas entendre Ryder prononcer ces mots. Le jeune garçon et ses amis à 4 pattes ont envahi nos écrans, mais aussi les coffres à jouets de nos enfants (et un petit peu nos vies toutes entières).

Après la série à succès, la célèbre brigade canine s’est invitée sur grand écran avec la sortie au cinéma de Pat’Patrouille: le Film en 2021. Cette fois-ci, c’est en vrai que nos enfants pour rencontrer Ruben, Chase et Stella, lors d’un spectacle de 60 minutes qui promet actions, rigolades et émerveillements à nos enfants.

Une nouvelle histoire

Pour ceux qui suivent (bien malgré eux) les aventures de Ryder et ses amis, le déroulement du spectacle se fera dans divers décors, pour rappeler les univers familiers de la série: la Grande Vallée, QG habituel de la tour de contrôle (sauf dans le film, qui se déroule à Aventureville), mais aussi la montagne de Jake, ou encore l’Ile des Phoques.

Vous y suivrez l’Incroyable Course des Maires, au cours de laquelle Mme Goodway, maire de la Grande Vallée, va disparaitre alors qu’elle s’oppose à son voisin de FoggyBottom. L’équipe de chiots dirigée par Ryder va tout faire pour retrouver la disparue et élucider cette affaire. On pourra bien sur compter sur la présence de tous les chiots, mais apparemment pas sur celle de Beverly, nouveau membre de l’équipe recrutée à la fin du film, lors de leur intervention à Aventureville.

C’est donc dans la continuité de la série que le spectacle vient s’inscrire, et les enfants pourront interagir avec leurs personnages préférés: Marcus, le dalmatien pompier, Chase, le célèbre policier, Ruben, le bulldog anglais super gourmand, Zuma le labrador retriever spécialiste des sauvetages en mer, Rocky, responsable du recyclage, Stella, la petite pilote cocker, et même Everest, une petite husky que l’on croise régulièrement au fil des épisodes.

Une tournée en France et aux alentours

La fine équipe sera donc sur scène les mercredi, samedi et dimanche de décembre 2021 à avril 2022 dans toute la France, mais aussi en Belgique, et il y a même une date de prévue à Monaco. Vous aurez le choix entre plusieurs créneaux, et il faudra compter au minimum 20€ par personne; même tarif pour les enfants, quelque soit leur âge. Les prix grimpent vite selon votre emplacement, et les organisateurs prévoient même un “pack privilège“, pour enfant et adulte, comprenant un place en carré d’or mais surtout, une rencontre, des photos avec les personnages de la Pat patrouille, des cadeaux et même un goûter !

Vous découvrirez les véhicules mythiques de chaque membre de l’équipe, pour le plus grand plaisir de vos petits. Comptez une heure pour la durée du spectacle. Et ne trainez pas trop, il ne reste que peu de places pour déjà pas mal de villes !