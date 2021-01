Sycamore : une élégante Tiny house de 30m² réalisée par l’entreprise Made Relative

Le mouvement des Tiny houses suscite un nouveau genre de créativité chez les designers. C’est le cas des cousins Reid et Kale qui ont imaginé une petite maison à la fois séduisante et confortable. Sycamore tire son nom de l’érable, une espèce d’arbres géants.

Une appellation qui n’a visiblement pas été choisie par hasard étant donné que le minuscule espace de vie présente une conception abondante en bois. Made Relative, l’entreprise derrière cette belle création, a aussi opté pour un aménagement ouvert afin que les occupants puissent bien profiter de la lumière naturelle. En parlant de cela, sachez que la tiny house comporte 11 ouvertures vitrées qui assurent également une excellente ventilation.

Un intérieur à la fois minimaliste et confortable

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que Made Relative est basée à Wichita, soit dans la plus grande ville de l’État du Kansas. Accusant une superficie de 320 pieds carrés (environ 29,7 m²), leur dernière création, Sycamore, est partiellement meublée. Il est notamment question d’un canapé que l’on peut convertir en lit, d’une petite table TV et d’une table à manger qui fait également office de bar.

Au milieu se trouve la cuisine qui est munie d’une grande cuisinière à gaz et d’un évier. Au fond de la pièce, on trouve une porte qui mène vers la salle de bains. Les designers ont prévu juste au-dessus un espace capable d’accueillir un matelas queen size. Un petit grenier de 3 m² est prévu de l’autre côté, augmentant la quantité d’espaces pouvant servir de zone de couchage. À noter que cet emplacement peut aussi être utilisé comme stockage.

Une Tiny house accessible à partir de 90 000 dollars

Afin justement de maximiser le stockage, Made Relative a intégré trois grandes armoires dans l’escalier menant au grenier principal, ce dernier mesurant 7,4 m². Le design de la minuscule maison permet certes de bénéficier idéalement de la lumière naturelle, mais pour que les occupants passent la nuit sans encombre, des lampes LED à intensité variable ont été installées sur le plafond. Par ailleurs, on notera le fait que sol est revêtu de parquet massif, créant une ambiance très chaleureuse.

Bref, cette Tiny house est conçue pour ceux qui désirent vivre dans un cadre exotique et rustique tout en ayant accès à l’essentiel. Quant à son prix, il commence à 90 000 dollars (environ 75.000€). Un tarif plus ou moins accessible compte tenu des caractéristiques de la structure.

Plus d’infos :

Designer : Made Relative

Site officiel : maderelative.com

Page Instagram : @maderelative