Tiny-House : Baluchon dévoile sa dernière micro-maison sur roues livrée à Vendôme

Dans le monde des micromaisons, il y a une entreprise française Baluchon qui ne cesse d’innover. Nous vous avions déjà présenté la Nano ainsi que le village de Tiny-Houses à Rezé (44) en partenariat avec l’entreprise.

Aujourd’hui ils reviennent avec un tout nouveau modèle de tiny-house, la Nottingham, une mini maison en cèdre Baluchon, posée sur une remorque à double essieu. Un modèle compact de 6 m de long mais un agencement intelligent qui permet d’en faire une résidence principale pour deux personnes. Cette petite maison, propriété d’un anglophile qui lui a donné son appellation, se trouve à Vendôme (41).

A l’intérieur, l’espace semble agrandi par la présence de nombreuses baies vitrées… Et une jolie lucarne dans la chambre permet de s’endormir la tête dans les étoiles ! L’aménagement intérieur est simple mais fonctionnel, c’est bien le propre des tiny-houses.

Du côté de l’isolation, on retrouve un mélange de lin, coton et chanvre, matières naturellement isolantes. Côté électricité, c’est une alimentation par branchement standard de même type que les camping-cars.

Une cuisine équipée et un un poêle à bois

La cuisine quant à elle est un point central de la micro-maison, on sait l’importance de la cuisine en France. Concrètement, elle propose une cuisinière gaz à deux brûleurs, un évier, un réfrigérateur, un lave-linge et un sèche-linge. Le propriétaire a choisi de ne pas y inclure de four. Pour le chauffage, il peut compter sur un poêle à bois couplé avec un radiateur électrique.

Une chambre mezzanine et un toit ouvrant

La chambre qui se situe au premier étage sur mezzanine peut accueillir deux personnes. Comme dans chaque tiny-house, la hauteur sous plafond est limitée, mais on peut y contempler les étoiles !

Enfin, concernant le prix de la Nottingham, elle a été livrée à son propriétaire contre la somme de 60 000€. Une micro-maison française qui possède toutes les qualités requises pour ce type d’habitation.

Plus d’infos :

Designer : Baluchon

Site officiel : tinyhouse-baluchon.fr

Page Facebook : Tiny-house-Baluchon