Tiny House : cette entreprise vous apprend à auto construire votre petite maison sur roues

Vous rêvez de construire votre propre tiny-house, mais vous manquez de connaissance, et votre construction risque de plus ressembler à une cabane, qu’à la magnifique tiny que vous imaginiez ! A Machecoul (44), une entreprise appelée We Tink It est partie de trois constats : les tiny-houses clés en mains sont trop chères (70 000€ en moyenne), elles sont trop petites, et trop difficiles à construire soi-même. Virginie et Yann Lucas ont donc ouvert leur entreprise en mars 2020, juste avant le premier confinement. Malgré la crise, les deux entrepreneurs poursuivent aujourd’hui leur projet et proposent aux futurs propriétaires de tiny, de les aider à concevoir leur futur petit nid. Présentation.

We Tink It, c’est quoi ?

Aujourd’hui, une soixantaine d’entreprises en France proposent la construction de tiny-houses. We Tink It souhaitait innover un peu dans le domaine, en proposant l’aide à la conception basée sur une structure métallique, relate le Courrier du Pays de Retz. Cela permet d’alléger la tiny-house et d’offrir de plus grands espaces. Prenons l’exemple de Ramesh, le premier client de We Tink It, un ingénieur de 30 ans originaire de Versailles (78). En venant dans les ateliers de Machecoul, il a pu participer à la construction de sa future tiny-house dans les locaux de We Tink It, bénéficiant ainsi des conseils de professionnels. A termes, la tiny-house de Ramesh offrira une surface de 25 m² en comptant l’ajout de deux mezzanines. Evidemment, elle reste transportable et montée sur remorque.

Des kits de construction tout simplement !

We Tink It propose donc à ses clients de construire leurs tiny-houses, mais ils conçoivent surtout des kits pour leur faciliter la tâche. Il y en a trois:

Le Kit Ossature Seule comprend la structure métallique en profils C de 90mm, l’ossature bois en épicéa de section 45 X 95 mm, la quincaillerie d’assemblage interne de la structure, les plaques de liaisons et de renforts et les feuillards et tendeurs de contreventement.

comprend la structure métallique en profils C de 90mm, l’ossature bois en épicéa de section 45 X 95 mm, la quincaillerie d’assemblage interne de la structure, les plaques de liaisons et de renforts et les feuillards et tendeurs de contreventement. Le Kit Simplifié auquel il faut ajouter la conception architecturale 3D, l’étude de structure, la remorque, le plancher, l’accompagnement, les menuiseries et les pare pluies et fixations.

auquel il faut ajouter la conception architecturale 3D, l’étude de structure, la remorque, le plancher, l’accompagnement, les menuiseries et les pare pluies et fixations. Enfin, le Kit Complet qui comprend le kit simplifié ainsi que l’accompagnement complet, le bardage, la couverture, l’isolation, le pare vapeur, les packs électriques, plomberie et énergie.

Bien entendu, l’entreprise propose également de construire votre tiny-house et de vous la livrer clés en mains !

Combien de temps et combien ça coûte ?

L’un des gros avantages de cette société machecoulaise est de proposer à ses clients de construire leur tiny dans ses ateliers ! Il faut compter environ deux semaines, pour réaliser la structure avec les conseils des experts sur place. Parfois, les autorisations pour installer une tiny-house sur un terrain sont difficiles à obtenir. Pour Ramesh, elle sera installée sur un terrain privé, qu’un propriétaire souhaitait partager contre un peu d’entretien des 5000 m² de surface. Quant au prix, sa tiny-house affiche celui de 47 000€, ce qui lui permet d’envisager un prêt bien moins important que s’il avait dû acheter une maison traditionnelle. Il a choisi de ne réaliser que la structure chez We Tink It, et il s’attèlera à l’aménagement au cours de l’été 2022. Un vrai bon plan pour réduire les coûts de construction non ? Plus d’infos sur Wetinkit