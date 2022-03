Uber Tiny School : une “école” pour apprendre à construire des Tiny Houses

Dans quelques semaines, il devrait être possible de prendre des cours pour construire une tiny-house ! C’est l’étonnant concept proposé par Uber Tiny Homes, une entreprise de construction basée à Byron Bay en Australie qui conçoit et construit de minuscules maisons. L’entreprise australienne aspire à créer des espaces esthétiques et pratiques avec la même philosophie que celles de tous les constructeurs de tiny-houses. Il n’est pas nécessaire de posséder une villa de 200 m² pour vivre confortablement ! Uber Tiny Homes fournit également des plans de ses minimaisons afin que tous les autoconstructeurs puissent les utiliser. Et bientôt, ils proposeront des cours en ligne… Une sorte d’école de la construction de tiny-houses à découvrir.

Les valeurs d’Uber Tiny Homes

Uber Tiny Homes fournit des plans de ses tiny-houses afin que tout le monde puisse les reproduire partout. On sait aujourd’hui que la vie dans une tiny-house présente de nombreux avantages, à commencer par le fait de réduire notre empreinte sur l’environnement. Ces constructions diminuent également les coûts de construction et permettent un emménagement rapide. Si l’entreprise partage déjà les plans de ses tiny-houses avec ossatures bois, ossature acier ou panneau SIP, ils ont imaginé un autre projet : celui de proposer des « cours de construction » en ligne.

Les cours de construction, c’est quoi ?

Les cours d’Uber Tiny Homes sont axés sur les trois grands principes de construction :

Ossature bois,

Ossature acier,

Panneaux SIP (panneau isolé structurel).

Les cours de construction suivent les méthodes que la société utilise elle-même pour ses habitations. Les différentes phases sont découpées et expliquées étape après étape. En suivant donc les explications pas à pas, vous devriez pouvoir à la fin avoir construit votre propre tiny-house avec un coût diminué de 30 à 50% selon les estimations d’Uber Tiny Homes.

Les différents cours que proposera l’entreprise

Les cours pour ossature bois: ces explications en ligne devraient être lancées en mars 2022; elles se destinent à construire une petite maison de type Patara.

Les cours de constructeurs propriétaires: ils devraient débuter dans le courant de l’année 2022 et mettront en relation des futurs constructeurs avec ceux qui auront déjà réalisés leurs tiny-houses.

leurs tiny-houses. Les cours pour les maisons à ossature acier et panneaux SIP: les derniers cours sur ce type de maison arriveront à la fin du mois de mai 2022, et permettront de conseiller sur la pose et l’installation des panneaux SIP et sur la manière de construire une ossature acier.

De nombreux plans à disposition

Comme nous vous l’avons indiqué en début d’article, Uber Tiny Homes met à disposition les plans des modèles déjà construits. 11 plans sont à votre disposition dans cette rubrique, et chaque plan coûte 100$ (90€ environ). Si les plans ne sont pas obligatoires pour une surface de moins de 150 m², ils représentent tout de même une aide primordiale dans la réalisation d’une construction. Le prix de 90€ nous semble plutôt raisonnable, et vous fera gagner un temps fou sur votre projet. On ne s’improvise pas architecte et cela représente également un coût lors d’un projet de construction. C’est une chouette idée de proposer des cours et des plans aux bricoleurs en herbe non ? Plus d’infos ici : Uber Tiny Homes.