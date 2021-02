Tiny-House : cette luxueuse micro maison toute de noir vêtue est un petit coin de paradis !

Le phénomène des tiny-houses ne s’explique pas vraiment, pourtant le constat est là ! Ces petites maisons sont devenues en quelques mois, le projet de nombreuses familles. Que ce soient des couples en mal de Nature, ou encore des familles qui souhaitent bannir le superficiel de leurs vies, les tiny-houses séduisent.

Et ce n’est pas ce couple australien qui va démentir ces propos. Après avoir construit leur propre Tiny, Matt et Lisa ont décidé de se lancer dans la construction pour les autres. Modernes mais écologiques et économiques, découvrez les tiny « Tailored Tiny Co ».

Pour réaliser leur tiny-house, Matt et Lisa se sont entourés de quelques amis et ils l’ont choisie noire comme l’ébène. Leur tiny-house mesure environ 9 m de long et à peine 3 m de large. Mais cela est suffisant pour avoir créer un joli écrin. Sur une hauteur de 4.50m donc un peu plus qu’une maison conventionnelle, le couple a suffisamment d’espace pour vivre confortablement.

Nichée au cœur d’une forêt d’eucalyptus que les koalas affectionnent particulièrement, la tiny-house est couverte de panneaux métalliques noirs. Ce qui lui confère une brillance extraordinaire. Elle change des micromaisons toutes en bois. L’étroitesse du lieu n’en fait pas moins un nid confortable et moderne. Le couple a installé l’eau courante, l’électricité et la maison est également connectée.

Un intérieur digne d’un palace ?

Grand salon, salle de bain, espaces de rangement et cuisine spacieuse… Tout a été pensé pour que la vie y soit douce et confortable. Côté écologie, ils ont ajouté des luminaires biophiles qui permettent de faire passer les plantes entre les grilles d’une barrière. L’idée est simplement géniale !

Et dans cette maison, on laisse entrer la lumière grâce à des puits disséminés un peu partout dans la maison… Elle donne vraiment envie d’y poser ses valises !

