Tiny House Sun Valley, quand le minimalisme est au service du confort

Votre retraite approche, et vous envisagez l’achat d’une résidence secondaire pour couler des jours paisibles et heureux ? Pourquoi ne pas partir à l’autre bout du monde, en Australie, et vivre dans une tiny house minimaliste et confortable ? Je vous l’accorde, c’est un peu radical, mais si vous souhaitez découvrir la tiny house Sun Valley de Ridgeline Tiny Homes, c’est en Australie que vous devrez vous rendre ! Cette petite tiny house n’a rien d’une villa de luxe, elle incarne à la perfection l’idée que la simplicité et le minimalisme peuvent amplifier le confort et l’élégance d’une petite maison. Construite par l’une des entreprises spécialisées dans les micro-maisons, Ridgeline Tiny Homes, elle est ingénieuse, baignée de lumière, et l’espace y est parfaitement optimisé. Je vous embarque à sa découverte. C’est parti.

Mminimaliste mais confortable

Cette maison sur roues repose sur une remorque à trois essieux de 7,2 mètres de long, c’est donc bien une tiny house, même si sa longueur dépasse les critères habituels. Pour l’extérieur, le constructeur a choisi du noir, moderne, avec un bardage métallique qui lui donne une apparence plus contemporaine. Elle ressemble à une maison conteneur dont elle s’inspire probablement et dénote avec le bardage en bois traditionnellement utilisé pour les tiny houses. Son toit en pente ajoute du caractère, tout en augmentant la hauteur intérieure, et les grandes baies vitrées permettent à la lumière naturelle d’inonder l’espace. La pénétration de la lumière à l’intérieur d’une tiny house reste un point essentiel dans un espace aussi restreint.

Des agencements intérieurs plutôt très astucieux

L’agencement intérieur de la Sun Valley, qui couvre environ 15,4 m², est simple, mais astucieux. Encore une fois, elle se différencie des tiny houses habituelles puisqu’elle ne dispose pas de mezzanine, elle est de plain-pied, ce qui explique la longueur plus importante de la remorque. L’absence de mezzanine permet une plus grande hauteur sous plafond, mais également une circulation facilitée à l’intérieur de la tiny house. Ridgeline Tiny Homes destine cette tiny house à une location de vacances, ou pour un couple qui recherche la simplicité sans rogner sur le confort.

Une Tiny House baignée de lumière

En entrant par des portes vitrées doubles, on découvre une petite pièce à vivre minimaliste, meublée d’un canapé et de rangements intégrés, le tout orienté vers l’extérieur pour tirer parti des vues et de la lumière naturelle. La cuisine ne permettra probablement pas de préparer un repas pour dix personnes, néanmoins, elle est convenablement équipée avec un évier, une cuisinière à deux brûleurs alimentée au propane et un petit réfrigérateur. Elle dispose par ailleurs d’espaces de rangement, judicieusement répartis dans la tiny house.

À côté de la cuisine, se trouve la chambre, qui peut accueillir un lit double et disposant de grandes fenêtres et de rangements. On trouve aussi une salle de bain avec douche et lavabo, ainsi que des toilettes classiques, à chasse d’eau. Plus d’informations sur les tiny houses australiennes ? Rendez-vous sur le site officiel : Ridgeline Tiny Homes. Nous ignorons le prix de cette Sun Valley, mais n’est-elle pas craquante ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .