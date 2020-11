Un architecte japonais construit se propre micromaison au milieu de deux immenses bâtiments à Tokyo

Au Japon, on pourrait dire qu’il y a les projets pharaoniques prévus pour loger 1 millions d’habitants au même endroit et il y a l’architecte Takeshi Hosaka ! Las des énormes projets immobiliers de grande ampleur et aspirant au repos. Il construit donc sa mini-maison sur 30 m de trottoir…

Située dans le quartier de Bunkyo à Tokyo, la micromaison de l’architecte détonne entre deux énormes batîments. Hosaka veut seulement apporter la simplicité et le minimalisme au monde trop urbain ! De quoi garder les pieds sur terre dans un environnement apaisant et original.

Les seuls objectifs de l’architecte étaient de répondre aux besoins essentiels de sa famille. A savoir, l’étude, l’hygiène, le théâtre, la musique et la gastronomie. La petite maison, inspirée des villas romaines comprend donc une salle de bain, une chambre à coucher, un espace bureau et un coin repas.

Le coin bureau pouvant être lieu de détente par la même occasion pour s’adonner à la musique ! Les espaces rangement conçus de manière méticuleuse offrent de larges espaces pour le matériel électronique notamment. Car vivre dans une tiny-house ne veut pas nécessairement dire vivre sans technologie.

Le toit en entonnoir n’est pas seulement un objet design, il permet surtout de produire une poche de lumière qui se diffuse dans la maison quelque soit la saison. La Love2 House, cette mignonne petite demeure Made In Japan se coiffe d’un toit en aluminium galvanisé pour la préserver de la rouille et de l’oxydation.

La forme du toit permet de hauts plafonds et un sentiment d’espace malgré l’étroitesse de la surface habitable… Une belle réussite de l’architecte japonais qui rêvait de… petits espaces et de petites maisons dans un pays où l’immensité des bâtiments peut donner le tournis !

