Confort, légèreté, souplesse… ces trois mots décrivent parfaitement les chaussures Vibram Furoshiki. Ces chaussures très particulières proposent en effet un concept inédit : celle d’« emballer » les pieds et de les épouser parfaitement pour offrir un chaussant personnalisé et confortable.

Un concept inspiré d’un antique art japonais :Les chaussures Vibram Furoshiki sont signées Vibram, une marque italienne spécialisée dans la fabrication et commercialisation de semelles en gomme haut de gamme. La marque a eu la bonne idée de s’inspirer d’une antique technique japonaise, le « Furoshiki » (l’art d’emballer avec du tissu) pour fabriquer des chaussures très spéciales.

Elles sont en effet confectionnées directement à partir de la semelle, avec la présence de bandes ergonomiques. Grâce à ce processus de fabrication unique et inédit, les chaussures Vibram Furoshiki sont capables de s’adapter à tous les pieds.

Depuis le lancement des premiers modèles en 2015, le concept unique et innovant des chaussures a récolté de nombreux prix dans le domaine du design international : on peut notamment citer l’ADI Compasso d’Oro International Award 2017, le « Grand Award » de Design des Asia Awards 2017, le Prix National pour l’Innovation (« Prix des Prix »), mais aussi le prix Design Intelligence Award.

Des chaussures originales pour le confort de vos pieds

Avec ses chaussures Furoshiki, la marque Vibram a quatre mots d’ordre : mobilité, facilité, polyvalence et adaptabilité à tous les pieds. Les chaussures sont confectionnées dans un tissu très fin et extensible qui emballe et enlace les pieds, s’adaptant ainsi parfaitement à leur morphologie. Elles sont dotées de semelles fines (environ 5 mm) et très souples qui permettent de plier confortablement les pieds et les orteils lorsqu’on porte les chaussures. Ces dernières peuvent également se replier sur elles-mêmes, pour un transport facile et pratique.

Deux nouvelles collections pour cet été

Le modèle « Vibram Furoshiki The Wrapping Sole Evo » se caractérise par une semelle très particulière : cette dernière est en effet composée de deux matériaux, la gomme et l’Eva dont les propriétés complémentaires permettent d’avoir des semelles ultra-souples et confortables. La répartition des deux matériaux permet de garantir une très bonne adhérence, ainsi qu’une parfaite absorption des chocs malgré la finesse des semelles. Les chaussures sont disponibles en plusieurs teintes joliment marbrées : noir, bleu, bordeaux, olive ou encore rose pale.

Le modèle « Vibram Furoshiki The Wrapping Sole Knit » se caractérise, quant à lui, par un matériau de confection original : les chaussures sont en effet réalisées avec des filets, ce qui leur permet d’offrir une excellente aération et respiration pour les pieds. Le modèle se décline également en version « Knit High » qui offre une meilleure isolation thermique en embarquant une chaussette interne dans chaque chaussure. Le modèle se décline en trois coloris : noir, sable et Navy.