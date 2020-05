4Teens, l’application qui aide à réduire la consommation d’écran des ados… dans la positivité et la bienveillance

Dans toutes les familles où il y a des adolescents, il y a des écrans… Et dans ces familles, les conflits autour des écrans sont souvent fréquents. Avec le confinement que nous avons traversé en mars et avril, les écrans sont devenus leur seul lien vers l’extérieur, les amis et même l’école !

Pourtant, la plupart d’entre eux passent trop de temps sur les écrans ! Cette addiction peut avoir des conséquences sur leur développement. Confisquer le smartphone ou la tablette ne fait que créer des conflits supplémentaires et tend le climat familial. Et si vous optiez pour 4Teens ? Basée sur l’éducation positive et la responsabilisation de l’enfant, 4Teens vous permet de limiter la consommation des écrans en douceur !

4Teens, c’est une manière de trouver le juste milieu pour l’utilisation des écrans. Adopter des règles de vie plutôt que les imposer. Encourager les enfants à l’autodiscipline. Voilà les objectifs de 4Teens.

Pour aider les enfants ou adolescents à réduire leur temps d’écran, 4Teens se base sur l’éducation positive et la parentalité bienveillante. Ainsi 4Teens accompagne les parents en leur donnant des conseils concrets via l’application. Toute situation mérite discussion et accord des deux parties !

Constater – Discuter – Réguler

Tels sont les maîtres-mots de cette application ! Après un diagnostic de consommation fait avec votre ado (temps passé sur des jeux, des séries ou les sites de streaming vidéo), il vous faudra argumenter. Et ainsi, amener votre ado à constater lui-même qu’il joue trop longtemps, trop souvent ou encore trop tard ! Il faudra ensuite proposer des solutions ou des alternatives (lecture, promenade) pour amener l’enfant à se dire qu’effectivement il y passe trop de temps.

4Teens, un temps pour chaque chose !

Grâce à cette application, vous allez pouvoir avec l’adolescent définir des plages horaires pendant lesquelles certaines fonctionnalités sont accessibles… Ces fonctionnalités disparaîtront aux heures données et réapparaîtront sur les plages autorisées. Puisque les applications comme Netflix, Fornite ou Snapchat ne sont plus accessibles, l’ado n’est plus tenté d’y jeter un œil et s’occupera donc autrement.

Crédit photo : 4Teens

Combien ça coûte ?

4Teens est actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule. L’abonnement annuel coûte 20€ (au lieu de 29.90€). A chaque abonnement acheté via Ulule, 4Teens offre des abonnements à la Fondation des Apprentis d’Auteuil pour que les enfants hébergés puissent également bénéficier de cette application intelligente ! Les abonnements serviront principalement à développer 4Teens pour les établissements scolaires.