DIAPASON : L’application qui soulage les acouphènes

8 millions ! C’est le nombre de personnes en France qui souffrent d’acouphènes. Les acouphènes, ce sont des sifflements ou bourdonnements en continu que seules les personnes atteintes entendent. Ce ne sont pas des bruits imaginaires mais bien des sons obsédants qui ne quittent pas l’oreille du malade et qui peuvent mener jusqu’à l’arrêt maladie, voire même la dépression.

L’application Diapason s’attaque au problème incompris et mal appréhendé des acouphènes grâce à un traitement basé sur des exercices thérapeutiques. Parmi eux, les impulsions acoustiques ! Une première en France, qui a déjà conquis plus de 35 000 utilisateurs. Une simple utilisation de l’application pendant 15 minutes par jour pour permettre de mieux gérer ses acouphènes…

D’où viennent les acouphènes ?

L’origine des acouphènes peut être différente d’une personne à l’autre… Pour certaines, cela vient de traumatismes sonores comme les machines de chantier ou encore un concert. Pour d’autres, le vieillissement de l’oreille ou l’atteinte de l’oreille interne en sont la cause. Enfin, les acouphènes peuvent également apparaître à la suite d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un divorce, une perte d’emploi ou encore un décès.

Diapason c’est qui ?

Diapason a été créée par Lilian Delaveau, ingénieur diplômé de CentraleSupélec, Catherine Soladié et Renaud Séguier, deux enseignants-chercheurs de cette grande école française. Lilian est issu d’un parcours technique et a toujours souhaité améliorer les souffrances de personnes grâce aux technologies. Catherine et Renaud travaillent, eux, sur l’analyse des émotions dans un contexte médical.

L’application Diapason est née d’un projet scolaire. Le trio décide de concevoir un support ludique, facile à comprendre et pouvant être utilisé partout (ou presque). Après avoir rencontré des médecins, ils décident de s’attaquer aux acouphènes. Bien que les causes de cette pathologie commencent à être comprises par les scientifiques, il est encore impossible de guérir systématiquement les acouphènes. Les personnes souffrant d’acouphènes se retrouvent rapidement dans une errance thérapeutique qui les oblige à consulter parfois plus d’une dizaine de médecins et professions paramédicales pour entrapercevoir un début de solution.

Diapason c’est quoi ?

Diapason, se présente sous la forme d’une application mobile à vertus thérapeutiques qui soulage les acouphènes. Ce traitement ne se substitue pas à un avis médical mais va permettre à l’utilisateur de diminuer l’intensité de son acouphène par le biais d’exercices thérapeutiques quotidiens.

Un système de rééducation sur smartphone, qui tient donc dans la poche et qui peut être utilisé où bon vous semble. D’ailleurs, c’est la première application qui propose de l’inhibition résiduelle et ce, grâce aux impulsions acoustiques. En quelques mots, l’inhibition résiduelle, telle que définie par le Pr Feldman en 1971, permet une disparition temporaire d’un son – ici, les acouphènes – suite à un certain stimulus. L’étude du Pr Feldman démontre également que les personnes sujettes aux acouphènes ont un système nerveux central insuffisamment actif. Cette région du cerveau est celle qui reçoit donc les capsules d’informations du stimulus et diminue les acouphènes. C’est donc vers cette inhibition résiduelle que Diapason aide le patient en envoyant des impulsions acoustiques.

D’autres disciplines sont regroupées au sein de Diapason comme la thérapie sonore, la thérapie cognitive et comportementale ou encore la relaxation. Jusqu’à présent, l’application a été bien accueillie par les kinésithérapeutes et les ORL qui ont été informés du traitement (plus d’une centaine de professionnels de santé).

Comment ça marche ?

Pour utiliser Diapason, il vous faudra de la régularité et 15 minutes de votre temps. À la manière d’un coach sportif qui vous prépare un programme personnalisé, Diapason s’intéresse à vous. Par le biais de questions sur votre acouphène et votre ressenti vis-à-vis de celui-ci, un programme adapté à vos besoins sera confectionné par l’application. Cependant ici, pas de pompes, mais des exercices thérapeutiques (et ludique en plus) ! L’avantage, c’est que chaque exercice ne dure que 5 minutes maximum, et qu’on transpire beaucoup moins qu’à la salle !

Après avoir fait un bilan auditif complet de l’acouphène, trois à quatre exercices ludiques vous seront proposés chaque jour : relaxation, respiration carrée, cohérence cardiaque… Et bien sûr, un suivi de votre progression vous permettra d’évaluer vos acouphènes pas à pas. Diapason doit être vécu comme un moment de bien-être et non comme une corvée ou un rendez-vous médical.

Combien ça coûte ?

Diapason coûte 149€ par an, le prix comprend :

12 mois de thérapie

16 exercices thérapeutiques

Un programme sur-mesure basé sur votre acouphène

Un suivi en temps réel de votre progression

12 mois de mises à jour

L’application est compatible Android et iOS . De plus, les personnes souffrant d’une perte auditive et d’acouphènes peuvent également profiter de Diapason si elles possèdent des appareils auditifs compatibles Bluetooth.

Article Partenaire