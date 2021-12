Recalbox RGB DUAL : le rétrogaming RGB & PIXEL PERFECT facile sur TV CRT !

Depuis la récente version 8.0, Recalbox, la solution ultra simple pour rejouer aux jeux vidéo de notre enfance, propose désormais un accessoire génial : le Recalbox RGB Dual, un petit module qui rajoute à votre Recalbox… une prise péritel et une prise VGA ! L’intérêt ? Rejouer à nos jeux vidéo rétro… sur la TV de notre enfance, exactement dans les mêmes conditions de l’époque !

Alors Recalbox RGB Dual, qu’est-ce que c’est ? à quoi ça sert ? Quel avantage à jouer plutôt avec un écran CRT qu’une TV HDMI moderne ? et quelle TV CRT choisir ? Quels sont ses points forts ? Combien ça coûte ? Quand est-ce que c’est disponible ? Quid des solutions déjà existantes ? et au final : Faut-il craquer pour Recalbox RGB Dual ? On répond à toutes vos questions dans ce dossier !

Au fait, Recalbox… C’est quoi ?

Recalbox est une solution logicielle simple et gratuite qui vous permet de rejouer aux vieux jeux vidéo qui ont bercé votre enfance, sur n’importe quelle TV HDMI, mais également en Péritel ou VGA sur les écrans cathodiques de l’époque, grâce au nouveau Recalbox RGB Dual ! Grâce à sa simplicité et à l’accessibilité des petits ordinateurs « Raspberry Pi », Recalbox rend l’émulation très accessible et peu coûteuse. Aujourd’hui, Recalbox est capable d’émuler + de 120 systèmes, de la console portable à la console de salon en passant par l’arcade et les ordinosaures (vieux ordinateurs), via une interface ultra simplifiée, entièrement contrôlable à la manette. C’est simple : Recalbox est devenue LA solution incontournable pour les mordus de rétrogaming ; aussi bien pour les collectionneurs que pour les amateurs qui n’ont pas la place ou les moyens d’acquérir du matériel d’origine, désormais rare, coûteux et particulièrement fragile. Recalbox embarque aussi Kodi, un media player, pour une polyvalence sans égale ! Plus d’informations sur leur site internet : www.recalbox.com

Pourquoi rejouer sur une vieille TV ?

…tout simplement parce que c’est beau et tellement nostalgique ! Même si avec Recalbox, les TV HDMI modernes s’en tirent plutôt bien, avec Recalbox RGB Dual, vous avez enfin réellement la possibilité de rejouer aux jeux vidéo de votre enfance… SUR la télé de votre enfance, exactement dans les conditions de l’époque ! Nous étions assez sceptiques, surtout devant le résultat déjà assez convaincant de Recalbox en HDMI jusqu’ici, mais en à peine quelques secondes, on se surprend avec un énorme sourire qui ne trompe pas : le plaisir est instantané, et les souvenirs refont immédiatement surface. SIMPLEMENT… MAGIQUE !

Simple comme “bonjour” !

Présenté sous la forme d’un petit accessoire, Recalbox RGB Dual est une carte qui se plug directement sur le Raspberry Pi 3, Pi4, Pi400 (pensez à prendre le câble d’extension GPIO au moment de l’achat) ou même Pi 02W (à condition de souder un header 40 broches dessus). Et… c’est tout ! Tout est totalement plug & play ! Au prochain démarrage, votre Recalbox va envoyer le signal vidéo vers la sortie péritel. Votre vieille TV va même automatiquement changer de chaine pour vous permettre de jouer en quelques secondes, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo :

Recalbox RGB Dual : le rétrogaming “nec-plus-ultra”

Pour ceux qui douteraient encore des qualités du Recalbox RGB Dual, voici quelques points forts :

100 % Plug and Play. Vous branchez, ça marche !

Compatible avec tous les systèmes pris en charge par Recalbox

Première solution CRT compatible Raspberry Pi 4 / Pi 400 / Pi 3B/3B+ et même Pi02W !

Facilité et ergonomie légendaires de l’interface Recalbox

Respect et fidélité des œuvres originales

Compatible TV 50hz/60hz

Signaux 15KHz sur Péritel (31KHz sur VGA)

Sélection automatique de la résolution et du framerate original des jeux

Filtre audio sur les deux canaux

Sélection automatique de la chaîne AV

Signal RGB

Interface graphique optimisée 240p

Signal de synchronisation vidéo le plus propre possible

Conçu par l’équipe de Recalbox, pour Recalbox (ils développent le SOFT + le HARD, top !)

Recalbox RGB Dual : Où ? Quand ? Comment ?

Recalbox reste un projet gratuit et open source, animé par des bénévoles passionnés. Le lancement de Recalbox RGB Dual est assuré par une campagne de financement participatif sur KICKSTARTER, disponible jusqu’à tout début janvier. Une campagne qui cartonne : Recalbox RGB Dual a été financé à 600% en moins de 24h, et en est désormais à + de 1.100 contributeurs !

L’expédition des premières unités de Recalbox RGB Dual est prévue à partir de février 2022, à partir de seulement 40 € ! Pas de disponibilité en magasin/boutique en ligne prévue avant l’été 2022, priorité à la fabrication et la livraison des commandes sur Kickstarter. Donc ne tardez pas !

Recalbox RGB Dual face à la concurrence :

Recalbox RGB Dual n’est ni une innovation, ni une révolution.

Mais une fois de plus, Recalbox démocratise et rend accessibles des solutions parfois peu connues, ou difficilement accessibles, en prenant les bonnes idées, et en y ajoutant leur savoir-faire et leur incroyable ergonomie / facilité d’utilisation. Petit tour d’horizon des anciennes solutions jusqu’alors existantes :

RGBPI

+ RGBPi est moins encombrant

+ Présenté sous la forme d’un câble “tout en un”

– Ne se configure pas automatiquement

– Non-compatible Raspberry Pi02W, Pi4 et Pi400

– Dénué de Pixel Factory = signal csync moins pur

– N’a pas les mêmes filtres audio

– N’a pas de sortie VGA

– Utilise tous les ports GPIO

– Compliqué de se le procurer

Pi2Scart

+ Déjà disponible et en vente

– Plus rudimentaire

– Ne se configure pas automatiquement

– Non-compatible Raspberry Pi02W, Pi4 et Pi400

– N’a pas de son sur la sortie péritel (câble jack+ péritel spécifique obligatoire ou sortir le son en jack)

– N’a pas de sortie VGA

– Ne gère pas le 31KHz

– Utilise tous les ports GPIO

VGA666

+ Pas cher

+ Déjà disponible

– N’a pas de sortie audio

– Non-compatible Raspberry Pi02W, Pi4 et Pi400

– Ne se configure pas automatiquement

– Nécessite un câble péritel modifié

– Ne change pas de chaine automatiquement

– Dénué de Pixel Factory = signal csync moins pur

Faut-il changer pour Recalbox RGB Dual ?

Une question qui est fréquemment posée depuis l’annonce du Recalbox RGB Dual : si vous êtes déjà équipés d’un adaptateur Pi vers Péritel ou Pi vers VGA, Faut-il le changer pour passer à Recalbox RGB Dual ? La réponse est probablement non. Ce sont objectivement de bonnes solutions, et si vous les avez déjà et qu’elles vous donnent entière satisfaction malgré leurs limitations respectives… gardez-les : Recalbox 8.0 est déjà compatible avec. Elles ne seront pas plug & play (vous devrez modifier quelques fichiers de configuration Recalbox à la main, contrairement au RGB Dual 100% Plug & Play), elles ne bénéficieront pas des dernières avancées de Recalbox RGB Dual en matière de qualité et de traitement du signal audio et vidéo, mais Recalbox 8.0 est tout à fait capable de les gérer.

Après, n’oubliez pas qu’acheter Recalbox RGB Dual, c’est aussi une manière de soutenir activement le projet Recalbox, tout en récupérant le nec-plus-ultra de l’adaptateur Pi vers VGA+Péritel, matériel fait par les développeurs même du logiciel, vous assurant le meilleur en matière de compatibilité, de suivi et de développement de nouvelles fonctionnalités !

CONCLUSION : Faut-il craquer pour Recalbox RGB Dual ?

Vous n’avez finalement que 2 questions à vous poser :

– Aimez-vous les vieux jeux vidéo / rétrogaming ?

– Avez-vous la place d’avoir une petite TV CRT ? (+/- un cube de 35cm de côté)

Oui ? Alors la réponse est OUI, OUI et encore OUI ! Les sensations sont complètement différentes que sur un écran LCD en HDMI. Pour une modique somme de 40€ + une TV bien souvent gratuite (demandez à votre entourage, vos collègues, votre famille… privilégiez toutefois les écrans 4/3 aux écrans 16/9), vous ferez un bon de 30 ans dans le passé ! Recalbox RGB Dual c’est ultra-nostalgique, ultra-bien pensé, ultra-facile… bref. Pour nous, c’est ultra-recommandé ! Attention toutefois : si vous avez un écran plat (LCD, Plasma, LED…) équipé d’une prise Péritel (c’est une question qui revient plus souvent qu’on imagine…) : Recalbox RGB Dual n’a AUCUN intérêt pour vous. Le gain apporté par Recalbox RGB Dual n’est visible que sur les TV à tube cathodique. Si vous avez un écran plat : restez sur une connectique numérique en HDMI, ça ne changera RIEN pour vous (au contraire…).

Prix : à partir de 40€ (+ libre participation pour soutenir le projet)

à partir de 40€ (+ libre participation pour soutenir le projet) Compatibilité matérielle : Compatible Raspberry Pi 3, Pi4, Pi400 (pensez à prendre le câble d’extension GPIO au moment de l’achat) ou Pi 02W (à condition de souder un header 40 broches dessus)

Compatible Raspberry Pi 3, Pi4, Pi400 (pensez à prendre le câble d’extension GPIO au moment de l’achat) ou Pi 02W (à condition de souder un header 40 broches dessus) Compatibilité écran : Écran CRT à tube cathodique, avec entrée VGA ou Péritel (ou autre, mais nécessitera un adaptateur spécifique) Attention : si vous avez un écran plat (LCD, Plasma, LED…) mais équipé d’une prise Péritel : Recalbox RGB Dual n’a AUCUN intérêt pour vous.

Écran CRT à tube cathodique, avec entrée VGA ou Péritel (ou autre, mais nécessitera un adaptateur spécifique) Attention : si vous avez un écran plat (LCD, Plasma, LED…) mais équipé d’une prise Péritel : Recalbox RGB Dual n’a AUCUN intérêt pour vous. Disponibilité : livraison à partir de Février 2022

livraison à partir de Février 2022 Lien Kickstarter : recalbox-rgb-dual-sn.recalbox.com/

Quelques clichés de Recalbox 8.0 + Recalbox RGB Dual en action :

(crédit photos : CRT Pixels sur Twitter)