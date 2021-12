4 gestes simples et efficaces pour se prévenir des maladies saisonnières

Jamais 4 sans 5 ! Cela pourrait résumer la situation que nous vivons actuellement avec cette cinquième vague de Covid19 qui nous submerge encore une fois… Est-ce l’arrivée de l’hiver, propice aux maladies virales ? Ou le relâchement des mesures barrières après des mois de privation ? Nous ne le savons pas, mais c’est un fait, le nombre de cas quotidiens explose depuis quelques jours…

Habituellement, l’arrivée de l’hiver signe aussi celles des maladies telles que la grippe, le rhume, l’angine… Et donc apparemment le Covid19 aussi ! Mais alors comment éviter d’attraper une mauvaise grippe ou un simple rhume ? On vous explique tout !

Les vaccins au cœur de la protection

Pour les épidémiologistes, les vaccins restent les meilleurs remparts contre les maladies. Le vaccin annuel contre la grippe est, selon le site Ameli.fr la garantie de ne pas développer cette maladie, qui peut s’avérer mortelle dans certains cas.

Même si nous n’avons pas le recul du vaccin contre la grippe, celui contre le Covid19 nous éviterait les formes graves de cette maladie récemment découverte. Pro ou antivaccin, là n’est pas la question, les épidémiologistes, eux, recommandent de se faire vacciner, et de vérifier que les rappels sont bien à jour ! Pour en savoir plus, retrouvez le calendrier vaccinal de l’Institut Pasteur.

On garde son masque

Avant 2020, nous ne connaissions les masques que sur les soignants quand nous allions à l’hôpital… Depuis l’épidémie et l’obligation de le porter dans de nombreux endroits, les chercheurs ont vu reculé des maladies comme les gastro-entérites, grippes ou rhinopharyngites. Le port du masque empêche les contaminations par les bactéries volatiles… Et empêche aussi de les transmettre. En quelques mois, il est devenu un indispensable pour se prémunir des maladies saisonnières.

L’hygiène des mains (mais pas que) est primordiale

Que ce soit avec du gel hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon, les médecins recommandent de se laver les mains, chaque fois que vous revenez de l’extérieur… Les virus traînent sur les surfaces et parfois se transmettent par les mains, c’est le cas notamment de la gastro-entérite !

Rappelons qu’un lavage des mains doit durer au moins 20 secondes avec de l’eau et du savon, la solution la plus recommandées par les épidémiologistes… Et si vous n’avez pas d’évier à disposition, le gel hydroalcoolique désormais disponible partout fera l’affaire.

Soyez à l’écoute de votre corps !

Ne tentez pas le diable ! Si vous présenter des symptômes, tels que fièvre, maux de tête, toux, évitez de vous retrouver dans des groupes de personnes… Et de transmettre vos microbes ! Ce ne sera pas forcément la transmission du coronavirus, mais peut-être d’un simple rhume… Ce n’est pas toujours évident de rester chez soi, on vous l’accorde ! Pourtant, c’est la seule manière d’éviter de transmettre vos bactéries à ceux qui vous entourent.

Avant la pandémie mondiale, il n’était pas rare de voir un collègue arrivé au bureau, le nez rouge et des mouchoirs dans la poche… Pas top pour éviter la transmission aux autres collègues du bureau… Les mentalités changent et les gens semblent plus à l’écoute des signaux de leur corps. Finalement cette pandémie, par les gestes barrières imposés n’aura-t-elle pas permis de réduire la transmission d’autres maladies que l’on disait bénignes ? A méditer !

