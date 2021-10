Il ne faut jamais dire cette phrase à son enfant, affirment ces spécialistes

Ce que beaucoup de parents ne savent pas, c’est qu’il y a des choses à éviter de dire à son enfant. En effet, certaines phrases anodines que nous avons même parfois l’habitude de répéter peuvent en réalité avoir un impact négatif sur le développement de nos petits. Beaucoup de spécialistes mettent en évidence certaines phrases à éviter.

Même si ces mots n’ont en apparence aucune conséquence, il y a certaines phrases pouvant marquer l’esprit de notre enfant. Parmi celles-ci, il y a la fameuse « on part sans toi », souvent répétée lorsqu’un enfant ne veut pas partir du lieu où il se trouve. Et voici pourquoi il vaudrait peut-être mieux s’y prendre autrement.

Evitez de menacer votre enfant de partir sans lui

Chaque parent s’est déjà retrouvé dans un magasin, un parc ou un manège duquel son enfant ne voulait pas partir. Et nous avons déjà tous entendu une maman (peut-être la notre, peut-être bien nous) un peu agacée, menacer son petit monstre de le laisser la. Cependant, cette phrase pourrait avoir beaucoup plus d’impact sur l’enfant que nous le pensons.

Lorsque vous dites cela à votre enfant, celui-ci peut effectivement décider de vous suivre, et vous pourriez penser que cela est sans conséquence, mais cette phrase à en réalité une grande signification: vous montrez à votre enfant que ses sentiments et son envie de rester ne sont pas importants pour vous car vous, vous avez décidé de partir. De plus, vos mots peuvent avoir un caractère effrayant pour lui puisque en agissant de cette manière, vous pouvez laisser penser à votre enfant qu’il est possible qu’un jour vous partiez réellement sans lui.

Cependant, cela est normal, en tant que parents, de devoir imposer à votre enfant de rentrer à la maison quand vous le souhaitez. Mais le faire de la bonne manière est toujours mieux ! C’est notamment ce que nous explique les expertes Deena et Kristin. En effet, poser un cadre à votre enfant est normal et même nécessaire. Néanmoins, il faut apprendre à respecter ses sentiments, même si celui-ci semble encore petit.

L’important est de poser des limites tout en respectant les sentiments de votre enfant

Afin que votre enfant décide de vous suivre, donnez-lui un but d’écouter ce que vous lui dites. Vous pouvez par exemple lui demander de cette manière « je sais que tu t’amuses beaucoup. C’est difficile de partir quand on s’amuse. C’est l’heure de rentrer à la maison. Que pourrions-nous faire ensemble à la maison ? ». Ainsi dite, votre phrase donnera à votre enfant un objectif, une raison amusante de vous suivre, en évitant les scènes de larmes et un éventuel conflit. Il sera donc motivé à vous suivre et à rentrer avec vous à la maison afin de commencer une nouvelle activité amusante.

Cependant, selon l’enfant, il se peut que cette méthode ne fonctionne pas vraiment; dans ce cas, les expertes expliquent qu’il faut rappeler fermement à votre enfant les limites qu’il ne doit pas dépasser, tout en ayant confiance en vous. Vous devez accompagner votre enfant et non pas l’obliger à faire ce que vous avez décidé.

Ces limites peuvent tout de même contrarier votre enfant mais en lui montrant que vous êtes là pour l’aider, sa sécurité émotionnelle reste intacte. A contrario, lui annoncer que vous allez partir sans lui risque de provoquer une peur chez votre enfant et le mieux est d’éviter cela. Voici une façon d’appréhender une situation courante du quotidien tout en restant bienveillant auprès de votre enfant !