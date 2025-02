Maladies cardiovasculaires : manger un œuf par jour réduit de 30 % le risque de mortalité

Il est un aliment que je consomme beaucoup et dont je ne me lasse jamais : l’œuf ! Et visiblement, je ne suis pas la seule dans ce cas puisque selon œuf-info.fr, en 2023, nous avons consommé 224 œufs par habitant sur l’année ! J’ai toujours entendu dire que les œufs étaient mauvais pour le cholestérol, qu’il ne fallait pas en consommer trop, mais impossible pour moi de m’en passer. Au plat, à la coque, gobés, durs, en omelette, au lait, ou cocotte… Peu importe la préparation, je les adore sous toutes leurs formes ! Une récente étude, publiée par l’Université Monash, vient [enfin] tordre le cou à cette idée reçue de l’œuf qui ne serait pas si bon que cela pour la santé. Cette étude révèle que manger jusqu’à six œufs par semaine pourrait réduire le risque de mortalité et l’apparition de maladies cardiovasculaires. J’ai peut-être bien fait de consommer des œufs chaque semaine, depuis ma plus tendre enfance, allez savoir ? Décryptage de cette étude très intéressante.

Des œufs bons pour la santé, vraiment ?

Depuis des décennies, la question divise : les œufs sont-ils des alliés ou des ennemis pour notre santé ? Riche en protéines de haute qualité et en nutriments essentiels comme les vitamines B, E, D et A, ainsi qu’en choline et acides gras insaturés, l’œuf a longtemps été montré du doigt à cause de son cholestérol. Mais, cette nouvelle étude apporte un vent de fraîcheur à la discussion : non seulement les œufs ne seraient pas nocifs pour le cœur, mais ils joueraient même un rôle protecteur, surtout chez les personnes âgées. Je ne me considère évidemment pas dans cette catégorie.

Cependant, ma consommation d’œufs pourrait peut-être m’assurer un cœur en bonne santé pour les années à venir. L’étude a porté sur les habitudes alimentaires de 8 756 adultes de plus de 70 ans, australiens et américains, sur une période de six ans. Et les résultats sont formels : ceux qui consommaient entre un et six œufs par semaine avaient un risque de mortalité cardiovasculaire réduit de 29 %, et un risque global de décès diminué de 17 %, comparés à ceux qui en consommaient rarement ou jamais. Mieux encore, ces bénéfices ont été observés même chez ceux avec un taux de cholestérol élevé !

Une alimentation équilibrée en renfort

Cette étude me conforte dans l’idée de continuer de consommer des œufs, néanmoins, elle précise aussi que la consommation d’œufs doit faire partie d’une alimentation équilibrée. Ainsi, dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré, la consommation régulière d’œufs pourrait faire baisser le risque cardiovasculaire de 33 à 44 %, même en cas de cholestérol avéré et traité. Cette étude a même débouché sur de nouvelles recommandations alimentaires de la Fondation australienne pour le cœur et l’American Heart Association. Ces deux organismes reconnus dans leurs pays respectifs ont ajouté aux recommandations, la consommation d’un œuf par jour, voire deux pour les séniors.

Les œufs, un superaliment à consommer sous toutes ses formes !

L’œuf, personnellement, je le préfère cru, avec un jaune dégoulinant, j’éprouve un plaisir insensé lorsque je le gobe quand le jaune arrive ! Mais, l’œuf, on l’utilise pour tout : œufs au lait, pâtisseries, crêpes, sauces, et bien sûr dur avec une mayonnaise maison, ou au plat avec une salade verte ! Désormais, je sais de source sûre, avec cette étude publiée dans la revue Nutrients, que ce petit concentré de nutriments est non seulement bon pour la santé. De plus, c’est un aliment bien plus accessible que la viande, financièrement parlant et il renferme autant de bienfaits ou presque ! Et vous ? Les œufs, vous les consommez plutôt de quelle manière ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .