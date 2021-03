De mystérieuses rayures géologiques photographiées en Russie laissent les scientifiques perplexes

Le satellite Landsat 8 de l’Agence spatiale américaine a pris des photos d’un phénomène plutôt déconcertant. En Russie, près de la rivière Markha, en Sibérie, un paysage pour le moins étrange intrigue les chercheurs. Celui-ci montre effectivement de mystérieuses rayures avec une alternance d’ondulations claires et sombres des deux côtés de la rivière.

Cela donne une merveilleuse illusion d’optique. Pour l’heure, les scientifiques ignorent encore la cause de ce spectacle naturel hors du commun, mais afin de nous permettre de l’admirer de nos propres yeux, la NASA a partagé quelques clichés sur le site Earth Observatory.

Des clichés réalisés au cours de plusieurs années

À noter que les photos ont été prises au cours de plusieurs années, ce qui signifie que le site intéresse les chercheurs depuis longtemps. Bien que visible durant toutes les saisons, l’effet est plus prononcé pendant l’hiver. La neige blanche procure au motif un contraste plus accentué, a déclaré l’Agence spatiale américaine dans un communiqué.

« Dans les images acquises par l’ Operational Land Imager (OLI) sur Landsat 8, les motifs de rayures se tordent et tournent autour des collines du nord du plateau central de la Sibérie. Sur les collines plus escarpées, les rayures forment des boucles serrées qui s’enroulent du haut de la colline vers le bas. » explique l’agence américaine.

Mais comme indiqué plus haut, la cause du motif demeure jusqu’ici inconnue. Les scientifiques ont néanmoins émis plusieurs hypothèses pour tenter de l’expliquer. Parmi ces explications possibles, une fournie par la NASA attribue le phénomène aux températures glaciales de la région.

Une conséquence du cycle gel/dégel ?

En effet, cette partie du plateau de Sibérie centrale est recouverte du pergélisol pendant presque toute l’année (90 % de l’année pour être plus précis). Et il s’avère que celui-ci dégèle à intervalles réduits. Il y a ainsi un cycle gel/dégel en perpétuelle répétition, triant naturellement les pierres et les sols.

Selon les experts de la NASA, il est possible que les motifs circulaires ou rayés présents sur le sol soient la conséquence de cette activité géologique. Sachez que ce phénomène a déjà fait l’objet d’une étude publiée dans la revue Science en 2003.

Des rayures géologiques dues à l’érosion ?

L’Agence spatiale américaine admet néanmoins que ces motifs sont plus grands par rapport à ceux observés en Norvège. L’autre explication avancée par celle-ci est l’érosion. Thomas Crafford a effectivement indiqué que les motifs ressemblent à une empreinte que l’on trouve sur les roches sédimentaires, laquelle est connue sous le nom de motif mille-feuille géologique.

D’après ce géologue de l’U.S. Geological Survey, les rayures plus sombres représentent des zones plus abruptes de roches sédimentaires, alors que celles plus claires sont des zones plus plates. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la cause exacte des rayures étranges restera un mystère jusqu’à ce que les scientifiques se rendent sur place pour les analyser.