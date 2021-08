Nous sommes seuls dans l’Univers, et nous le resterons probablement…

Les avancées en astrophysique ont permis de savoir qu’il existe des milliards d’exoplanètes dans la Voie lactée. Ce fait amène la communauté scientifique à envisager la présence potentielle de la vie ailleurs dans l’Univers. Ceux qui réfutent cette possibilité sont aujourd’hui considérés comme des parvenus.

Les objets volants non identifiés sont désormais pris très au sérieux – à tel point que le Congrès américain est même allé jusqu’à demander un rapport sur les observations d’OVNIs aux États-Unis. Il n’est plus question de savoir si la vie extraterrestre existe, mais sous quelle forme celle-ci peut se manifester.

Les chercheurs tentent ainsi de trouver des traces de la présence d’une forme de vie microbienne. Celle-ci est la plus probable d’exister ailleurs. Pour ce qui est de trouver des signes révélateurs d’une civilisation extraterrestre, cela ne risque pas de se produire.

Deux hypothèses qui nourrissent notre fantasme

« Un jour, nous pourrions recevoir un signal d’une planète comme Gliese 832c, mais nous devrions nous méfier avant de répondre », prévenait pourtant le professeur Stephen Hawking de son vivant. L’éminent physicien théoricien peut ainsi reposer en paix.

Les discussions autour des extraterrestres sont à la fois intéressantes et amusantes. Elles souffrent toutefois d’un sérieux manque de perspective. La rencontre avec une civilisation venue d’ailleurs repose sur deux idées. La première est de croire que la vie se développe et évolue facilement. Le deuxième postulat est la maîtrise des voyages interstellaires.

Des problèmes que nous n’avons pas encore résolus

Nous voulons croire que la vie se développe et évolue facilement, alors que nous n’avons pas encore percé le mécanisme de l’abiogenèse – la formation de la vie à partir de matière non vivante. Il existe différentes théories sur l’origine de la vie, et nous ne sommes en mesure de confirmer aucune d’entre elles.

Comme le souligne Big Think, l’humanité est parvenue à créer en laboratoire des biomolécules telles que des acides aminés à partir de matériaux gazeux. Cependant, les chercheurs n’ont pas encore réussi à reproduire la vie à partir de matières inanimées. Cela implique fortement que la vie ne se forme pas facilement. Autre problème, la plupart des exoplanètes sont inhospitalières à la vie.

Par ailleurs, le voyage interstellaire est un domaine que nous sommes très loin de pouvoir maîtriser. L’idée que l’humanité est en train de développer — ou qu’une civilisation extraterrestre avancée a déjà développé — la capacité de traverser facilement la galaxie est une pure spéculation. C’est également le cas des technologies inconnues capables de déformer l’espace-temps ou de traverser un trou de ver. Même si le voyage à la vitesse de la lumière est possible, les distances entre les étoiles restent insondables.

Impossible de se retrouver

Après avoir mis tous ces paramètres en perspective, l’existence d’une forme de vie intelligente ailleurs dans l’Univers ne serait que triviale. Cette hypothétique civilisation, aussi avancée soit-elle, ne disposerait certainement pas d’un moyen de voyager dans l’Univers.

Notre existence est limitée à notre planète et aux objets spatiaux que nous envoyons. L’humanité n’a pas les moyens de découvrir d’autres formes de vie intelligentes — tout comme celles-ci ne sont pas non plus capables de le faire. Nous sommes peut-être donc seuls dans l’univers. Du moins, si nous nous fions à notre expérience et à nos capacités technologiques actuelles…