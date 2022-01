Pourquoi certaines personnes arrivent-elles systématiquement en retard ?

Nous avons tous dans notre famille ou dans notre cercle d’amis une personne qui a le don d’être toujours en retard. Bien qu’elle fournisse des efforts pour se préparer plutôt, elle n’arrive jamais à être prête en temps et en heure. Bien entendu, être en retard arrive à tout le monde, mais certains sont vraiment spécialistes en la matière. Et s’il y avait une réelle raison à cette manie agaçante ? Ce serait-ce une pathologie ou simplement une mauvaise gestion du temps ? La psychologue clinicienne Alexandra Rivière-Lecart nous explique tout.

Des retards récurrents seraient-ils symptômes d’une pathologie ?

Un nombre incalculable de pathologies existent et différent selon les individus. Certaines sont très surprenantes et restent inconnues par la plupart des personnes. Bien qu’être tout le temps en retard puisse être un vrai problème, aucune pathologie l’expliquant n’existe réellement. En fait, selon Alexandra Rivière-Lecart, psychologue clinicienne et membre de l’AFTCC, cette habitude d’être en retard relèverait plutôt d’un trouble comportemental, relate le site madame.lefigaro.fr. Et puis il peut sembler difficile pour le retardataire ainsi que pour son entourage d’accepter que cette mauvaise gestion du temps soit pathologique. Quoi qu’il en soit, cette mauvaise habitude peut avoir de réels impacts négatifs sur la vie d’un individu.

Pour Marie Gohin, psychologue à Lyon: “Certaines personnes ont simplement une mauvaise perception du temps. D’autres cherchent dans le retard une sensation d’adrénaline (…) une manière de se mettre en conflit avec les règles” (source : lexpress.fr). Une explication confirmée par Jeff Conte, chercheur en psychologie de l’université de San Diego. Selon le scientifique, les personnes systématiquement en retard ont bien “une notion du temps différentes des autres”. Dans une étude publiée en 2001 sur le Wall Street Journal et sur un échantillon de plus de 180 personnes, toutes conductrices de métro, le psychologue arrivait à la conclusion suivante – “les personnes actives et compétitives perçoivent une minute comme l’équivalent de 58 secondes. Les autres, plus décontractées, la perçoive comme l’équivalent d’une minute et dix-sept secondes.”

Un comportement qui peut vite devenir problématique au quotidien

Il est vrai qu’être en retard relève bien souvent d’un manque d’organisation ou d’une mauvaise gestion du temps. Pour la plupart des gens, ce n’est en aucun cas une pathologie; les personnes retardataires doivent impérativement apprendre à être à l’heure. Malheureusement, certaines personnes sont totalement incapables d’être à l’heure à un rendez-vous fixé. Et au fil du temps, ce comportement peut très vite devenir un problème dans la vie de ces individus. Que ce soit par rapport à leur vie sociale ou professionnelle, les retards ne sont pas très bien vus. Eh oui, lorsque nous travaillons pour quelqu’un, nous devons, la plupart du temps, respecter nos horaires de travail. Même s’il est possible de rattraper les heures perdues, la ponctualité est essentielle dans le monde professionnel. De plus, les retards peuvent également être compliqués à gérer dans la vie sociale. Vos amis agacés ne vous demandent même plus de sortir puisqu’ils savent que vous ne serez pas là à l’heure…

Mais alors quelles pourraient être les différentes causes de ces nombreux retards ?

Pour la psychologue clinicienne, Alexandra Rivière-Lecart, plusieurs causes pourraient expliquer des retards quotidiens. Bien que ce ne soit pas une pathologie, certains facteurs peuvent tout de même l’accentuer. D’après elle, un manque de sommeil trop important pourrait vous empêcher d’entendre votre réveil. Dans ce cas, vous vous retrouvez donc en retard dès le matin et pour le reste de la journée ! Mais les retards récurrents peuvent aussi s’expliquer par un caractère désordonné: vous passez un temps fou à retrouver toutes vos affaires le matin et finissez donc par être en retard ! De plus, les causes pourraient également être psychologiques. Les retardataires manquent souvent d’affirmation de soi et n’osent donc pas refuser une invitation. Même s’ils n’ont pas vraiment le temps…