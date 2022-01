Pourquoi ne respirons-nous pas par les deux narines en même temps ?

L’air est un mélange gazeux constitué de 78% de diazote et de 21% de dioxygène, ainsi que d’autres gaz. Il est indispensable à la protection et au maintien de la vie. D’après certaines études, chacun respire environ 15 000 litres d’air par jour. En ce sens, le dioxygène de l’air permet la respiration des êtres vivants tandis que le diazote est important pour le climat de la Terre.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que le nez est très important pour la vie humaine car les humains respirent grâce à leurs deux narines. Mais contrairement aux idées reçues, les humains ne respirent que d’une seule narine à la fois. Ce phénomène est appelé le cycle nasal. Il se passe comme suit : la muqueuse nasale se gonfle d’un côté et se dégonfle automatiquement de l’autre, et il s’avère que l’air passe mieux et plus vite dans celle qui est dégonflée.

La raison pour laquelle l’Homme ne respire qu’avec une seule narine à la fois

Suivant le cycle nasal, une narine se décongestionne et une autre se congestionne, ce qui fait que l’air circule moins dans cette narine. Pour être plus précis, à chaque respiration, 75% de l’air par passe par la narine dominante et 25% par l’autre. Et d’après des études, ce schéma de congestion change toutes les deux heures environ. Le cycle nasal est beaucoup plus perceptible pendant le sommeil. Le pourquoi du comment de ce cycle nasal reste flou, personne n’en connait vraiment la raison jusqu’à maintenant. Le Dr Michael Benninger, spécialiste de la question, a supposé que grâce à ce cycle nasal, l’humidité peut s’accumuler d’un côté afin que la narine ne devienne pas trop sèche, rapporte Livescience.

Pendant le sommeil, si une personne est allongée du côté droit, cette narine sera “en bas”, et à cause de la gravité, sera plus congestionnée. Dans ce cas là, si le cycle a désigné la narine droite comme étant naturellement plus encombrée, il n’y a pas d’effet particulier. Mais la personne peut se réveiller dans le cas où le cycle a “choisi” la narine gauche plus congestionnée, car avec celle de droite qui l’est déjà à cause du sommeil latéral, la respiration devient donc difficile.

Ne pas confondre rhume et cycle nasal

Généralement, quand une personne est enrhumée, elle a le nez bouché mais cela n’est pas causé par le cycle nasal. Toujours d’après Benninger, peu importe où vous en êtes dans le cycle, les deux narines sont congestionnées quand vous êtes enrhumé(e), c’est pour cette raison que respirer par le nez devient difficile. Toutefois, les sprays décongestionnants nasaux permettent de respirer plus uniformément jusqu’à ce que le cycle nasal reprenne. Une étude récemment menée en 2021 a également indiqué que le sexe pouvait également aider à décongestionner le nez et serait un substitut naturel aux médicaments.